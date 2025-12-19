Caravana Coca-Cola Puerto Vallarta 2025: Ruta y horario de este 19 de diciembre

Caravana Coca-Cola 2025 en Jalisco El emblemático desfile navideño llega a Puerto Vallarta este viernes 19 de diciembre.

La Caravana Coca-Cola se ha consolidado como uno de los eventos navideños más esperados en México durante el fin de año, atrayendo a ciudadanos y ciudadanas, así como turistas, a presenciar la caminata alegórica que celebra esta luminosa época.

El emblemático desfile se realiza en varios estados del país, ofreciendo un espectáculo de música, carros alegóricos, personajes navideños y luces que reúne a cientos de asistentes en cada una de sus ediciones.

Este viernes 19 de diciembre, el festival decembrino de Coca-Cola llega al estado de Jalisco, donde iluminará las calles de Puerto Vallarta con su célebre función navideña.

¿Cuándo y a qué hora será la Caravana Coca-Cola 2025 en Puerto Vallarta?

El desfile navideño de Coca-Cola visitó ya los estados de Veracruz, Acapulco y Nuevo León, recibiendo una enorme cantidad de asistentes, entre familias y turistas, que se acercaron a presenciar la caminata festiva.

Ahora, ha llegado la ocasión de Jalisco para disfrutar de la Caravana Coca-Cola en su edición 2025, la cual arribará y recorrerá el terreno de Puerto Vallarta.

El evento se realizará este viernes 19 de diciembre e iniciará a las 18:30 horas de la tarde, con una duración aproximada de tres horas, tomando en cuenta su visita en otros estados, por lo que finalizará aproximadamente a las 22:30 horas de la noche.

¿Dónde será la Caravana Coca-Cola 2025 en Puerto Vallarta?

En su visita a Puerto Vallarta este viernes, la Caravana Coca-Cola 2025 tendrá una ruta específica para completar su festiva caminata, por lo que es recomendable tomar precauciones si circularás cerca de la zona.

La ruta será del siguiente modo:

Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco.

Puerto Vallarta, Jalisco. Partirá de Avenida Fluvial Vallarta 1078 , esquina con Avenida Francisco Medina Ascencio.

, esquina con Avenida Francisco Medina Ascencio. Una vez que el desfile haya arrancado, continuará su recorrido por A venida de los Grandes Lagos y avanzará por Prisciliano Sánchez .

y avanzará por . Finalmente, la caravana navideña de Coca-Cola regresará al punto de inicio tomando nuevamente Tepic-Puerto Vallarta.

La estrategia circular de este recorrido tiene como propósito que distintos puntos de la ciudad puedan disfrutar del desfile navideño sin afectar la zona turística de manera directa.

Recomendaciones para asistir a la Caravana Coca-Cola 2025 en Veracruz

El evento no tendrá ningún costo de entrada y está abierto a todo público, a condición de respetar las indicaciones de las autoridades.

La recomendaciones para experimenta la caravana navideña de la manera más amena y familiar posible son: