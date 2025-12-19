Día Internacional del Emo 2025: ¿por qué se celebra cada 19 de diciembre?

Marcha EMO 2025 en CDMX Crédito: Especial

Si no fuiste emo en la secundaria o en la preparatoria, seguro no tuviste adolescencia. Y es que este 19 de diciembre, se celebra una de las efemérides que para muchos podría ser inusual. El Día Internacional del EMO, una de las tribus urbanas más controversiales de la última década, pero que, a la vez, fascinó a muchos jóvenes en todo el mundo. Y, aunque no lo creas, aún deambula una que otra alma emo por las calles en pleno 2025.

Se trata de una subcultura alternativa que se adoptó desde principios de los años 2000 como un momento para recordar y celebrar una subcultura juvenil que marcó profundamente a distintas generaciones.

Aunque no existe una proclamación oficial por parte de organismos internacionales o gobiernos, el 19 de diciembre ha ganado relevancia gracias a la adhesión de seguidores de todo el mundo, que lo asocian con la música, la estética y la sensibilidad emocional que caracterizan al movimiento emo. Pero para entender un poco a esta tribu urbana es necesario saber un poco más de su historia.

¿De dónde viene el EMO?

El emo, abreviatura de emotional hardcore o simplemente emocional, es mucho más que una etiqueta musical: es un diálogo abierto con los sentimientos. Surgido en la década de 1980 dentro de la escena post-hardcore en Estados Unidos, el movimiento evolucionó con bandas como Rites of Spring y Embrace, que mezclaban la intensidad del hardcore con letras introspectivas y confesionales.

Durante los años 2000 el emo alcanzó su mayor popularidad, con grupos como My Chemical Romance, Fall Out Boy o Paramore llevando ese espíritu emocional tanto a escenarios grandes como a los corazones de jóvenes que encontraban en las letras, la moda y la comunidad un refugio para sus preocupaciones, sus alegrías, sus miedos y sus dudas.

Con el paso del tiempo, el emo trascendió su origen musical para convertirse en una forma de expresión personal y colectiva, pues los jóvenes encontraron una manera de canalizar emociones profundas, de compartir experiencias de vulnerabilidad y de conectar con otros que sentían algo similar. Además, redes sociales como MySpace, Metroflog o HI5 fueron las plataformas que dieron más visibilidad al movimiento.

Aunque a menudo se ve reducido a estereotipos sobre la moda como camisetas de bandas, ropa negra con estrellas o estoperoles, flequillos y maquillaje un tanto gótico, el emo fue, sobre todo, una tribu urbana y emocional que ofreció un refugio a quienes encontraban difícil encajar en los moldes sociales tradicionales.

“Emo” se convirtió en una palabra que, para muchos jóvenes de la época, significaba honestidad emocional: reconocer y expresar tristeza, angustia o sensibilidad sin vergüenza.

Este enfoque permitió que la subcultura construyera una identidad propia, un lenguaje compartido y una forma de pertenecer.

Y, como se mencionó anteriormente, no exista un decreto oficial para conmemorar este día emo, Para muchos es una oportunidad para celebrar la importancia de abrirse a los demás, de hablar de lo que duele o alegra con sinceridad, y de reconocer que las emociones, aunque intensas o difíciles, forman parte de quienes somos.

Y es que, en un presente tan convulso, plagado de guerras y conflictos sociales, permitirnos sentir con intensidad, se ha convertido en un acto político que va más allá de la música o de la vestimenta, sea cual sea tu tribu urbana, edad, condición social o creencia.