Personalidades más buscadas en Google 2025: ellos dominaron las tendencias globales

En un año donde la curiosidad de internet fue y vino como montaña rusa, cinco nombres se llevaron la corona de búsquedas en Google a nivel mundial. De acuerdo con el informe Year in Search de Google, estas fueron las personas más googleadas del planeta en 2025:
1. d4vd
El primer lugar lo ocupó d4vd, músico que no solo dominó listas con sus canciones sino que también fue centro de atención global por un caso legal que explotó las alertas de búsqueda. Entre melodías pegajosas y drama viral, su nombre estuvo on fire todo el año.
2. Kendrick Lamar
El rapero estadounidense regresó con fuerza a la escena, tras su presentación en el Super Bowl, sacudiendo a fans y críticos por igual con álbumes, presentaciones y mensajes que encendieron búsquedas en cada rincón del mundo.
3. Jimmy Kimmel
El presentador estadounidense escaló posiciones cuando un momento viral relacionado con su programa se convirtió en tema candente. Las redes explotaron y con ellas las búsquedas.
4. Tyler Robinson
El cuarto puesto lo ocupó Tyler Robinson, protagonista de un caso judicial que capturó la atención internacional. La combinación de juicio, misterio y noticias constantes empujó su nombre a ser uno de los más googleados.
5. Papa León XIV
Al final del top cinco se encuentra el líder de la Iglesia Católica, Papa León XIV. Su nombramiento y declaraciones sobre temas globales, incluyendo la tecnología y el futuro de la iglesia, generaron curiosidad incluso fuera de los círculos religiosos.
¿Qué nos dice este ranking sobre 2025?
El listado no es solo una tabla de nombres. Es un espejo de lo que movió la aguja de la cultura digital este año. Comparado con tendencias anteriores, donde políticos o deportistas dominaban, 2025 fue un año variado donde el entretenimiento y los altibajos sociales marcaron la agenda de búsqueda.