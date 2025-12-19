Personalidades más buscadas en Google 2025: ellos dominaron las tendencias globales

En un año donde la curiosidad de internet fue y vino como montaña rusa, cinco nombres se llevaron la corona de búsquedas en Google a nivel mundial. De acuerdo con el informe Year in Search de Google, estas fueron las personas más googleadas del planeta en 2025:

1. d4vd

El primer lugar lo ocupó d4vd, músico que no solo dominó listas con sus canciones sino que también fue centro de atención global por un caso legal que explotó las alertas de búsqueda. Entre melodías pegajosas y drama viral, su nombre estuvo on fire todo el año.

2. Kendrick Lamar

El rapero estadounidense regresó con fuerza a la escena, tras su presentación en el Super Bowl, sacudiendo a fans y críticos por igual con álbumes, presentaciones y mensajes que encendieron búsquedas en cada rincón del mundo.

3. Jimmy Kimmel

El presentador estadounidense escaló posiciones cuando un momento viral relacionado con su programa se convirtió en tema candente. Las redes explotaron y con ellas las búsquedas.

4. Tyler Robinson

El cuarto puesto lo ocupó Tyler Robinson, protagonista de un caso judicial que capturó la atención internacional. La combinación de juicio, misterio y noticias constantes empujó su nombre a ser uno de los más googleados.

Tyler Robinson acusado del asesinato de Charlie Kirk, comparece durante una audiencia en el Tribunal del Cuarto Distrito en Provo, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Rick Egan/Rick Egan)

5. Papa León XIV

Al final del top cinco se encuentra el líder de la Iglesia Católica, Papa León XIV. Su nombramiento y declaraciones sobre temas globales, incluyendo la tecnología y el futuro de la iglesia, generaron curiosidad incluso fuera de los círculos religiosos.

Papa León XIV es el 267.º papa de la Iglesia católica y noveno soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 8 de mayo de 2025.

¿Qué nos dice este ranking sobre 2025?

El listado no es solo una tabla de nombres. Es un espejo de lo que movió la aguja de la cultura digital este año. Comparado con tendencias anteriores, donde políticos o deportistas dominaban, 2025 fue un año variado donde el entretenimiento y los altibajos sociales marcaron la agenda de búsqueda.