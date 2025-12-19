¿Por qué las baterías del celular duran menos con el frío y cómo evitarlo?

Baja batería en condiciones de extremo frío Aunque podría parecer una falla del dispositivo, la realidad es que se trata de un comportamiento muy común y tiene una explicación sencilla detrás.

El invierno, como cualquier otra estación del año, despierta el debate entre sus virtudes y obstáculos.

Por un lado, tenemos a los corazones festivos que viven cada día de diciembre cual si fuera siempre Navidad, disfrutando de suéteres, bufandas y ponche caliente; otra parte de la población, aquella que padece alergias al frío, tiene que enfrentar la peor época para su nariz.

El último caso parece relacionarse con los celulares inteligentes, pues usuarios y usuarias de éstos han notado que la duración de la batería en sus dispositivos se reduce considerablemente una vez que la época invernal comienza.

¿Por qué sucede esto? ¿Acaso los celulares también tienen alergia al frío? En esta nota te contaremos cuál es la razón detrás de la batería “enferma”, así como hallarás consejos para su tratamiento y pronta recuperación.

¿Por qué el frío agota la batería del celular más rápido?

Ya sea por la época invernal o por visitar un sitio extremadamente frío en vacaciones o viajes de trabajo, existe una característica que ha despertado la curiosidad y preocupación de la personas; se trata de la clara reducción en el tiempo que dura una batería de celular.

Aunque podría parecer una falla del dispositivo, la realidad es que se trata de un comportamiento muy común y tiene una explicación sencilla detrás: las baterías de litio, el material más usado en smartphones, computadoras y otros aparatos electrónicos.

Las baterías de litio dependen de reaccciones químicas para generar electricidad, sin embargo, cuando la temperatura baja significativamente, estas reacciones se tornan lentas e ineficientes, provocando una afectación directa en el uso del dispositivo electrónico.

El flujo de iones de litio es lo que permite la conducción de electricidad y la duración normalizada de la batería, pero uno de los efectos del frío es reducir el movimiento de iones de litio dentro de la celda de la batería. Es decir: a menor movimiento, menor capacidad para alimentar la electricidad necesaria que ocupa el dispositivo.

¿Cuáles son las afectaciones a mi celular por el frío?

De acuerdo con el portal especializado Batteries Inc., las baterías de litio afrontan obstáculos únicos en climas fríos, lo que puede provocar que el aparato electrónico presente las siguientes complicaciones:

Descarga rápida , a pesar de no haber usado el dispositivo de forma intensiva.

, a pesar de no haber usado el dispositivo de forma intensiva. Apagarse repentinamente , incluso si muestra suficiente batería.

, incluso si muestra suficiente batería. Dificultades para mantener la carga.

Estas afectaciones pueden reducir la eficiencia de tus aparatos electrónicos, acortar su vida útil, e incluso poner en riesgo su funcionamiento completo si no se toman las precauciones necesarias.

¿Qué tanto frío puede soportar la batería de mis aparatos electrónicos?

Existen algunas baterías que pueden seguir funcionando en condiciones de temperaturas bajo cero, no obstante, forzar su carga en un lugar por debajo del punto de congelación puede causar daños permanentes, fallos internos y acelerar su deterioro.

Debito a esto, especialistas recomiendan que la temperatura óptima para cargar baterías de litio, es la siguiente:

Rango de operación: -20 °C a 60 °C.

-20 °C a 60 °C. Rango seguro de carga: Mayor a 0 °C.

Cuando la temperatura desciende por debajo de cero, la batería tiene que utilizar más carga para proporcionar la misma cantidad de energía.

¿Cómo proteger la batería del celular durante el invierno?

A pesar de que en la mayor parte de México las temperaturas invernales no alcanzan niveles críticos para las baterías de litio, es importante prepararse para los escenarios imprevistos ante el cambio climático.

Teniendo en consideración los frentes fríos experimentados en las últimas semanas, las recomendaciones para evitar fallas o daños a tus dispositivos electrónicos son las siguientes:

Evita exponer el celular al frío extremo, principalmente exteriores.

No cargues el celular u otro dispositivo si ha estado expuesto a temperaturas bajo cero.

Usa fundas térmicas o aislantes, sobre todo si vives en una zona de climas gélidos.

Almacena el dispositivo en lugares templados, lejos de ventanas o exteriores.

Cierra aplicaciones que consuman demasiada batería para reducir la demanda de energía.

En el país, regiones como el centro, sur y zonas costeras rara vez enfrentan temperaturas bajo cero, por lo que el riesgo de daños permanentes a los dispositivos electrónicos en estas zonas es muy bajo.