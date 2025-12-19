¿Qué hacer el 20 y 21 de diciembre en CDMX? Actividades que puedes realizar el fin de semana ¿Aún no tienes planes para el fin de semana? Aquí te decimos cuáles son las mejores actividades para realizar en la Ciudad de México (Redes Sociales)

Comenzaron las vacaciones decembrinas para muchas personas y aquí te contamos cuáles son algunas de las actividades que la Ciudad de México tiene para ti este 20 y 21 de diciembre.

Ya sea que te encante la Navidad o no, la CDMX ofrecerá durante este fin de semana diferentes eventos para todos los gustos y edades. Por lo que, si aún no cuentas con algún plan, aquí te presentamos algunas ideas.

Stranger Things: The Experience

Previo al estreno de la segunda parte de la última temporada de la serie Stranger Things, Netflix junto con Fever, Blast Entertainment, LetsGo y DC Set traen a la Ciudad de México una experiencia inmersiva en donde podrás recorrer el Laboratorio de Hawkins junto a tus personajes favoritos.

En el lugar también podrás encontrar espacios con estilo ochentero y merch exclusiva, así como comida, bebida y fotos.

La experiencia dura aproximadamente 45 minutos y el boleto general cuesta $616 pesos durante el mes de diciembre. La edad mínima para ingresar son 12 años y se ubica en Expo Reforma.

Feria Gastronomica, Cultural y Artesanal en Tlalpan

Del 19 al 21 de diciembre podrás encontrar en la alcaldía Tlalpan la Feria Gastronómica, Cultural y Artesanal, donde podrás celebrar el inicio de las fiestas decembrinas con música en vivo, venta de artesanías y piñatas gigantes.

El ingreso es gratuito y se ubica en la Plaza de la Constitución en el Centro de Tlalpan.

Japón: del mito al manga

Si lo tuyo no es la Navidad, no te puedes perder la oportunidad asisitir a la exposición “Japón: del mito al manga” de conocer los mitos, leyendas y el imaginario que han dado forma a la cultura de Japón y su influencia en el mundo.

Esta exposición muestra cómo dioses, monstruos y héroes se mezclan con robots, origami y manga. Con más de 150 piezas, podrás ver desde grabados de Hokusai y objetos tallados en madera hasta animación, moda, diseño, tecnología y personajes conocidos como Totoro, Hello Kitty o Pokémon.

La exhibición, presentada con el Victoria & Albert Museum, podrás encontrarla en el Museo Franz Mayer. El boleto general cuesta $180, mientras que presentando tu credencial INAPAM, de estudiante o profesor, solo costará $95 pesos.

Feria Decembrina

Continuando con los eventos navideños, el Museo Nacional de Culturas Populares estará presentando únicamente durante este fin de semana la Feria Decembrina, un espacio en el que podrás encontrar artesanías, regalos, comida tradicional y actividades para toda la familia.

La entrada será libre y habrá expositores locales en un horario de 11:00 de la mañana hasta las 19:00 horas. El museo se encuentra en Av. Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán.