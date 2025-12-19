Solsticio de invierno 2025: ¿cuándo será la noche más larga del año?

Solsticio de Invierno 2025 La noche más larga del año marcará el inicio oficial del invierno, abriendo un nuevo ciclo de luz en el calendario astronómico.

El Solsticio de Invierno, evento que marca oficialmente el inicio de la última estación del año, está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el Sol presenta su máxima declinación sur.

Es decir, la estrella solar alcanza su menor elevación sobre el horizonte al mediodía, lo que produce que su arco en la Tierra sea más corto. Resultado de ello, nuestro planeta experimenta el día con menos horas de sol cada año y da la bienvenida, junto al invierno, a la noche más larga en su viaje de traslación por el Sistema Solar.

Este 2025, el simbólico solsticio de invierno será experimentado esta semana de diciembre, entre fríos que se expanden por todo el país y la promesa del retorno gradual de la luz.

¿Cuándo será el solsticio de invierno 2025?

El hemisferio norte, al cual México pertenece, vive cada año el fenómeno astronómico llamado solsticio de invierno, que proviene del latín soltitium y significa “sol quieto”, en referencia a que este día se destaca por ser la fecha con menor número de horas de luz solar.

Este evento sucede cada año durante el 21 o 22 del último mes en la traslación de la Tierra y, de acuerdo con cálculos realizados por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el solsticio del invierno 2025-2026 sucederá la mañana del domingo 21 de diciembre del año presente a las 9:03 AM de México.

Esta estación del año durará aproximadamente 88 días y 23 horas, finalizando el 20 de marzo de 2026, fecha en la que iniciará la primavera.

Solsticio de invierno: El descanso consciente en la oscuridad

Más allá de su explicación científica, este evento astronómico ha sido el centro simbólico y cultural para distintas perspectivas que surgen alrededor de la noche más larga del año.

Para algunas civilizaciones, el ‘sol quieto’ es la representación del final de un ciclo y el inicio del otro, un punto de inflexión que invita tanto a la reflexión como a la renovación interior, dado que el sol —tras una pausa que parece detener su descenso en el horizonte— comienza, lentamente, a recuperar fuerza y regalar a la tierra periodos más alargados de luz.

Este renacer luminoso fue celebrado por culturas como la nórdica, romana y celta, quienes hallaban en el solsticio de invierno una metáfora de la esperanza que se encuentra después de afrontar la oscuridad.

Renacimiento de Huitzilopochtli: el solsticio de invierno en la mitología Mexica

Para los mexicas, el solsticio de invierno también representaba un momento crucial en su cultura y calendario astronómico, pues este evento anual simbolizaba el resurgimiento de Huitzilopochtli, Dios del Sol y la Guerra.

En el solsticio de invierno, el dios solar renacía tras su “muerte” en el Mictlán, transformándose en colibrí para volver y traer días más largos.

Para ellos, el resurgimiento de Huitzilopochtli tras la noche más larga del año simbolizaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad, un momento de esperanza para el nuevo ciclo agrícola.