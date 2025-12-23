¿Llegan el 24 o hasta el 25?: esta es la fecha en que aparecen los regalos de Navidad en México

Regalos de Navidad Recibir los obsequios bajo el árbol es uno de los momentos más esperados año con año para millones de niñas y niños.

Estamos en la víspera de la Nochebuena y millones de niñas y niños de nuestro país esperan con ansias sus regalos de Navidad. Desde la semana pasada, todas las primarias y secundarias se encuentran ya de vacaciones, por lo que la espera por los ansiados obsequios ya casi termina. Ante esta situación, algunas personas suelen tener la confusión de cuándo es que aparece lo que pediste en tu carta a Santa Claus (si es que te portaste bien) debajo del árbol.

¿Es el 24 o el 25? ¿Cuándo llegan los regalos de Navidad?

En México, la tradición indica que los regalos de Navidad que trae Santa Claus llegan durante la noche del 24 de diciembre, luego de que las familias celebran la Nochebuena. De acuerdo con la creencia popular, Santa inicia su recorrido mundial la tarde del 24, una vez que cae la noche en los primeros husos horarios del planeta, y avanza hacia el oeste conforme transcurren las horas. Por esta razón, en territorio mexicano los obsequios suelen aparecer entre la medianoche y las primeras horas del 25 de diciembre, cuando los niños ya están dormidos.

Es durante esta noche que aparece Santa Claus para dejar los regalos junto al árbol de Navidad. En muchas familias mexicanas, las niñas y niños se acuestan temprano con la expectativa de despertar el 25 de diciembre y encontrar los obsequios que pidieron en sus cartas. Por eso, no olvides dejar la tuya la noche del 24 de diciembre en el árbol

¿Cómo seguir a Santa Claus en tiempo real?

Además de la tradición, desde hace varios años existe una forma digital de seguir el recorrido de Santa Claus en tiempo real. El llamado “Santa Tracker” es una plataforma que permite observar su trayecto alrededor del mundo la noche del 24 de diciembre. El seguimiento más conocido es el del NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte), que habilita un sitio web y aplicaciones móviles con mapas interactivos, horarios estimados por país y actividades para niños.

📡🎅 Looking to track Santa this year? You can find him on Flightradar24 at https://t.co/7A0DpIV9u0 right now as he warms up the reindeer and tests sleigh upgrades.



Looking for a way to track Santa on a larger screen, like a smart TV? Head to https://t.co/pFNrFOyjFd pic.twitter.com/KdaUOaIpkT — Flightradar24 (@flightradar24) December 23, 2025

A partir de la mañana del 24 de diciembre, estas plataformas comienzan a mostrar el despegue de Santa desde el Polo Norte y actualizan su ubicación conforme avanza por distintos continentes. En México, miles de familias consultan este seguimiento durante la noche para conocer cuándo “se acerca” Santa Claus, convirtiendo la espera en parte de la experiencia navideña y reforzando una tradición que combina imaginación, tecnología y celebración familiar.