Santa Tracker 2025 en vivo: así puedes seguir el recorrido de Papá Noel en tiempo real Conoce cuáles son las ciudades a las que Santa ya les llevó regalos (Santa Tracker)

Santa Claus ha llegado a la ciudad y con Santa Tracker puedes conocer cuáles son los lugares en los que la Navidad ha llegado y además podrás rastrear su ruta hasta que llegue a tu localidad.

Santa Tracker es una plataforma digital de Google, la cual permite conocer en tiempo real cuáles son las ciudades en las que Papá Noel ha estado entregando regalos de Navidad.

También puedes seguir su ruta en vivo, ver cuál es el lugar en el que se encuentra llevando regalos a los hogares y lo mejor, te muestra las horas restantes para que llegue a tu ciudad.

Tan solo, antes de las 12 de la tarde de este 24 de diciembre, Santa Claus ya había entregado más de 3 billones de regalos a niños en diferentes partes del mundo.

Asimismo, la plataforma aporta datos curiosos como que el recorrido de Santa dura 25 horas y que su primera parada es a las 22:00 en el Extremo Oriente ruso. Siendo que a esa hora, son las 5:00 en Nueva York y las 11:00 en París.

No solo eso, también en Santa Tracker podrás encontrar diferentes juegos para pasar el rato, mientras Papá Noel continúa con la entrega de regalos. Ahí tendrás la oportunidad de crear un elfo, preparar a Santa para que se tome una selfie e incluso aprender expresiones navideñas en otros idiomas.

¿Cuándo llegará Santa Claus a México?

De acuerdo con Santa Tracker, para que Santa Claus llegue a México faltan 13 horas y media y dependiendo de la ciudad, los tiempos serán diferentes por minutos.

Aunque, si quisieras conocer el momento exacto, no olvides que en Santa Tracker podrás seguir su ruta en vivo minuto a minuto.

¿Cuáles son las ciudades a las que Santa Claus ya les llevó regalos?

Desde el inicio de su ruta a las 22:00 en el Extremo Oriente ruso, Santa Claus ha recorrido más de 50 ciudades en el mundo y aquí te contamos cuáles son algunas a las que la Navidad ya llegó a sus casas:

En Japón ya visitó ciudades como: Niigata, Tokio, Osaka y Fukuoka. También ha visitado países como Corea del Sur, China, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Australia, la India, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Irán, Afganistán y otros países de la región de Oriente Medio y Asia.

Si te interesa conocer más sobre algunos de los países en los que la Navidad ya llegó, en Santa Tracker encontrarás fotografías sobre las ciudades que ha visitado Papá Noel.