Un piloto dibujó un Grinch en el cielo en vuelo rumbo a Navidad Ya se siente la Navidad y un piloto lo demostró dibujando al Grinch en el cielo (Flightradar 24 y El Grinch)

En vísperas de Navidad, un piloto decidió que la mejor manera de celebrarlo era dibujando un Grinch en el cielo, el cual calcó de manera milimétrica.

Un piloto en Canadá voló durante 2 horas y media para trazar fielmente la figura del Grinch, cuyo personaje se roba la Navidad.

La figura puede observarse en aplicaciones de rastreo de vuelos como FlightAware o Flightradar 24, en donde podrás ver el inicio de la ruta, cómo fue trazada la figura y demás detalles del vuelo.

El dibujo se realizó en una aeronave Cirrus SR22, de propiedad privada, el 16 de diciembre a las 14:29 UTC (08:29 hora Ciudad de México).

En la figura dibujada se muestra al Grinch con la espalda recta y las manos apoyadas en su cintura. Para poder realizar este dibujo, el avión piloteó a aproximadamente 600 metros de altura.

Usuarios en redes sociales señalan, por una parte, la destreza del piloto para poder volar un avión y formar una figura de manera tan precisa sobre el cielo, mientras que otros destacan el uso de combustible y la contaminación que pudo generar la creación de la figura.

Figura del Grinch en el cielo Grinch con la espalda recta y las manos apoyadas en su cintura dibujado por un piloto en Canadá (FlightAware)

Una segunda figura del Grinch en el cielo

Como una figura del Grinch no es suficiente para celebrar la Navidad, Estados Unidos no se quedó atrás y un piloto de ese país también tuvo que dibujar al icónico personaje navideño.

En esta ocasión, el dibujo se realizó el 21 de diciembre a las 17:37 UTC (11:37 hora Ciudad de México) y duró 3 horas con 6 minutos.

La figura fue trazada en una aeronave modelo Piper PA-28-140, matriculada como N6914W y partió del Aeropuerto Wood Country de Bowling Green, Ohio.

Esta figura, a diferencia de la anterior, desde que comenzó su vuelo, toda la ruta fue parte del dibujo en el que se muestra a un Grinch subiendo unas escaleras, mientras en su espalda carga lo que puede ser una bolsa de regalos.

Sin duda alguna, estos dos dibujos sobre el cielo demuestran la capacidad de los pilotos para volar y es una buena forma de iniciar las celebraciones de la Navidad, aunque no se puede dejar de lado la contaminación que dejan este tipo de vuelos.