Christian Nodal y la Familia Aguilar celebran la Navidad con donación de juguetes; en redes cuestionan la autenticidad del gesto

Los Aguilar y Christian Nodal donan juguetes en Noche Buena La familia Aguilar, junto a su miembro más reciente, se unieron para regalar juguetes a infancias esta Navidad; internautas cuestionaron el acto y recordaron las polémicas de Christian Nodal y Ángela Aguilar. (@raulgtzoficial /vía X)

La dinastía Aguilar repitió, un año más, su solidaria tradición de obsequiar regalos a las infancias de Zacatecas durante el miércoles 24 de diciembre; este año, repartieron la donación en la comunidad Tayahua, acto al que se les unió su miembro familiar más reciente tras contraer matrimonio con Ángela Aguilar, el cantautor Christian Nodal.

La caravana navideña de obsequios fue encabezada por Pepe Aguilar, quien en compañía de sus familiares recorrió las calles de la comunidad con varias camionetas cargadas de juguetes que fueron directamente repartidos entre los pequeños y pequeñas que se acercaron a los artistas.

Esta entrega de juguetes es una tradición de la familia Aguilar, quienes organizan la donación en vísperas de Navidad o durante el Día de Reyes; este acto altruista ha sido documentado públicamente en los últimos años.

Christian Nodal se une a la familia de su esposa Ángela Aguilar en su tradición navideña

El evento se llevó a cabo en las cercanías del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar junto a otros espacios de su dominio, así como se trata del sitio en el que descansan los restos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

A esta tradición decembrina, se unió Christian Nodal, quien acompañó a la familia en la caravana de juguetes y participó en la entrega de éstos a infancias de la comunidad.

Otras figuras de la familia que estuvieron presentes fue la esposa del cantante, Ángela Aguilar, y otros miembros como Aneliz y Leonardo, incluyendo al patriarca Pepe Aguilar.

Los artistas se tomaron fotografías con vecinos, compartiendo momentos de convivencia con los familiares presentes y fans que acudieron al evento.

En redes sociales, el público señala que el acto carece de “autenticidad”

No obstante, a pesar del propósito altruista de llevar alegría a los niños y niñas de la comunidad de Tayahuaca, internautas en redes sociales no tardaron en señalar el acto de la familia Aguilar y Christian Nodal como una prática para “lavar su imagen”.

Los comentarios compartidos a través de plataformas como X, señalan al cantautor y las polémicas en las que ha estado envuelto desde que inició su relación con la hija de Pepe Aguilar, destacando la situación legal que ha tenido con su expareja, la artista argentina Cazzu.

“Ay, Nodal, llévale una Barbie a tu hija”, reprocha uno de los comentarios de internautas, mientras que otros desaprueban el gesto altruista de la familia señalando que “cuando la caridad se presume, pierde sentido”.