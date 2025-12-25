¿Cuánto cuesta la ropa Loro Piana como la que compró el hijo de AMLO en Houston?

Ropa Loro Piana José Ramón López Beltrán fue criticado tras ser visto salir de la tienda de lujo.

Previo a la Navidad, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, se hizo tendencia tras ser captado saliendo de una tienda Loro Piana en Houston. El nombre de la tienda, que muchas conocieron gracias a uno de los sencillos más recientes de Belinda (Heterocromía) se trata de un establecimiento de lujo con ropa, joyería y accesorios para dama y caballero que serían económicamente inaccesibles para muchas personas, incluso con su aguinaldo en esta época del año.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, fue grabado al salir de la tienda de lujo Loro Piana con una bolsa Hermès en la mano.



Con una sudadera oscura, López Beltrán fue visto en la ciudad de Houston, en una de las zonas comerciales más… pic.twitter.com/EbrKeisL8P — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 25, 2025

¿Te alcanza?: Estos son los precios de la ropa Loro Piana

Aunque no hay forma de saber qué fue lo que adquirió José Ramón López Beltrán en las bolsas que llevaba, es posible darse una idea con los precios de la tienda en línea que tiene Loro Piana.

Por ejemplo, una camisa de tejido de lino suave se encuentra en 690 euros, lo que equivale aproximadamente a 14 mil 500 pesos y siendo uno de los artículos de menor precio disponible.

Camisa Loro Piana Un artículo cotidiano como una camisa supera los miles de peso. (Juan Carlos Navarro)

Las playeras de manga corta y tipo “Polo” se pueden encontrar desde los 750 euros hasta los 3,300 euros. Estos son precios de 15 mil 845 y 69 mil 700 pesos.

Por otra parte, los accesorios llevan precios como los 250 euros en una corbata (5 mil 281 pesos), Bufandas de alpaca de 650 euros (13 mil 700 pesos) o guantes de piel de 1,300 euros (27 mil 400 pesos)

Chamarra Loro Piana Los productos de mayor su precio superan los miles de euros. (Juan Carlos Navarro)

Pero algunos de los productor más caros que pueden encontrarse pueden ser chamarras de temporada hasta el 15 mil euros