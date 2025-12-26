Carolyn Adams manda mensaje tras polémica de José Ramón López Beltrán en tienda Loro Piana

Carolyn Adams La esposa de José Ramón López Beltrán salió en defensa de su familia tras los ataques en redes sociales.

Las reacciones tras la publicación del video donde José Ramón López Beltrán sale de una tienda de lujo en Houston continúan. Ahora, la esposa del hijo de AMLO, Carolyn Adams, emitió un mensaje para defender a su familia, dando a entender que también ha recibido múltiples mensajes por las acciones de su pareja.

El mensaje de Carolyn Adams tras la polémica de López Beltrán

La empresaria Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, emitió un mensaje en su cuenta de Instagram luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a su esposo saliendo de una tienda de lujo en Houston, Texas, generando un debate público sobre el estilo de vida del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador

El video, compartido en redes sociales muestra a López Beltrán saliendo de una tienda de la marca italiana Loro Piana, identificada como una de “lujo silencioso”, y cargando varias bolsas de compras, entre ellas una de la prestigiosa casa francesa Hermes.

La divulgación del material, ocurrido el 25 de diciembre, generó una intensa conversación en redes sobre la coherencia entre este tipo de actividades y el discurso de austeridad que caracterizó la administración federal encabezada por López Obrador. El contraste entre las imágenes del hijo del exmandatario en establecimientos de alta gama y la narrativa política de austeridad fue señalado por diversos usuarios como una incoherencia.

En respuesta a las críticas, Carolyn Adams utilizó sus historias y publicaciones en Instagram para defender a su familia. En su mensaje, afirmó que no permitirá que se hable de sus hijos con desprecio y subrayó que todo lo que tienen es fruto de su trabajo, rechazando que exista culpa o delito por el hecho de que ella y su familia puedan estar en tiendas exclusivas o compartir aspectos de su vida privada.

López Beltrán niega haber comprado algo en Loro Piana

Luego de varias horas de cuestionamientos y de recibir mensajes de enojo, José Ramón López Beltrán utilizó su cuenta de X para responder directamente al cuestionamiento “Qué te compraste en Loro Piana”, a lo que su respuesta fue simplemente: “Nada”.

Después de ser captado saliendo de la tienda de lujo Loro Piana con una bolsa Hermès en la mano, José Ramón López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió en X que no compró "nada" en la sucursal ubicada en Houston.



La respuesta la dio después de… pic.twitter.com/EB1JJxXiDP — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 26, 2025

Esta respuesta continúa generando incredulidad e inconformidad entre los internautas, ya que en el video se le ve a López Beltrán cargando diferentes bolsas al salir del establecimiento.