Musulmán y judío protagonizan pelea en bar de la colonia Roma Video en redes sociales muestra la pelea entre un musulmán y judío en un bar de la colonia Roma (@c4jimenez)

En redes sociales circula un video donde se observa la pelea entre dos hombres, uno identificado como musulmán y otro como judío, al interior de un bar ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

El desacuerdo habría ocurrido aparentemente en la noche del 21 de diciembre en un bar de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El pakistaní identificado como Omar Jamal habría sido detenido tras los hechos, de acuerdo con diferentes reportes.

Imágenes muestran el momento de la pelea al interior del bar

En las imágenes compartidas por el periodista Carlos Jiménez, se muestra cómo primeramente dos individuos se encuentran hablando y bebiendo, cuando uno de ellos, identificado con una gorra azul, pone una mano sobre el hombro del otro, por lo que este reacciona, lo empuja y comienzan los golpes entre ambos.

Después de ser separados, se alejan y momentos después el sujeto de gorra regresa a pelear con el otro, y en medio de empujones el hombre con gorra es atacado con un vaso de cristal en su cabeza para posteriormente continuar siendo golpeado y finalmente son separados de nuevo.

Según lo publicado por el periodista Carlos Jiménez, el hombre pakistaní fue identificado como Omar Jamal Siddiqi y el israelí como Nathan Romano.