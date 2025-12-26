¡Ni con el tatuaje puesto convenció al Místico! El desplante del luchador que indignó a fans Fan publica video sobre su experiencia en una firma de autógrafos con Místico, y usuarios señalan la “mala” actitud del luchador (Alejandro Rodríguez y clau_lozanog)

Una fan en redes sociales compartió su experiencia en una firma de autógrafos con el Místico, mostrando la actitud del luchador al negarse a grabar un video, además de no dejarla terminar de hablar. Usuarios aseguran que no es la primera vez.

En el video publicado por la usuaria Clau Lozano el pasado 25 de diciembre en TikTok, relata cómo fue asistir a la firma de autógrafos del Místico, durante la cual le quería mostrar el diseño de uñas y un tatuaje que se había realizado en su honor.

En las primeras imágenes se observa cómo el luchador no la deja terminar su oración, momento en el que ella le iba a enseñar sus uñas, mientras que sobre el tatuaje, Místico únicamente le pidió que lo etiquetara en Instagram.

Cuando más adelante quiso pedirle un video, él se negó argumentando que no se podía por derechos de autor, rechazando incluso el mandar saludos.

Finalmente, Clau Lozano terminó el video recomendando que “no conozcan a sus ídolos”.

El video cuenta actualmente con más de 1 millón de vistas en TikTok, cerca de 86 mil “me gusta” y lleno de comentarios con usuarios quejándose de la actitud del Príncipe de Plata y Oro.

No es la primera vez: fans recuerdan otros momentos incómodos con el Místico

Frente a la viralización de este video, otros usuarios también compartieron experiencias similares, mientras que en los comentarios la gente señaló su “mala” actitud en comparación con otros luchadores.

Junto con la publicación del anterior video, apareció el video de otro fanático con una experiencia similar a la de Clau Lozano.

El fanático identificado como “Gorydonkey” en sus redes sociales, mostró que igualmente en una firma de autógrafos, el Místico lo ignoró, además de dejarlo con la mano estirada, sin devolverle el saludo.

Asimismo, la diputada Nayeli Salvatori en meses anteriores había compartido una vivencia similar con el luchador, cuando durante un evento ella le pidió a diferentes luchadores si querían grabar un saludo a su hijo, él la “peluseó”.

De acuerdo con ella, mientras que algunos luchadores sí accedieron a grabar el video, el Místico la ignoró. A lo que Nayeli en su video comenta lo siguiente: “Si no te gusta la gente, pues no salgas de tu casa”.

En los comentarios de los tres videos, usuarios comentan que esa actitud es bastante común del Místico, y también comparten cuáles han sido sus experiencias conociéndolo.