Así es el Terranova Ranch donde James Hetfield vino a hacer cacería deportiva en México

James Hetflid hace cacería deportiva en México Aunque se trata de un lugar regulado y legal, las fotos levantaron polémica entre algunos fans de la Metallica

La oferta turística de nuestro país es tan amplia y basta como su territorio. Desde sus populares playas, pasando por sus pueblitos mágicos o sus grandes ciudades, la oferta cubre casi todas las posibilidades, incluyendo la de quienes se sienten con ganas de experimentar aventuras muy particulares como la cacería deportiva. Este fue el caso de James Hetfield, cantante y guitarrista de Metallica, esa banda que tus tíos cincuentones y sesentones insisten en que aparezca en el Super Bowl año con año.

El músico de la popular banda de trash metal danés-estadounidense fue visto recientemente en nuestro país para practicar la cacería deportiva en un lugar llamado “Terranova Ranch”. Aunque se trata de una experiencia dentro de un espacio regulado y completamente legal, sus acciones generaron polémica entre fans de la banda y personas a favor de los derechos animales. Te decimos cómo es este lugar y cómo funciona.

Terranova Ranch: el lugar dónde James Hetfield hizo caza deportiva en México

A menos de 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, en el extenso paisaje semiárido del sur de Sonora, se encuentra Terranova Ranch, un rancho que ha consolidado su reputación entre los aficionados de la cacería deportiva de alta gama. Desde su fundación en 2004, este destino ha sido elegido por cazadores internacionales y nacionales que buscan una experiencia organizada, segura y profundamente inmersiva en la naturaleza sonorense.

La infraestructura de Terranova está diseñada para combinar la rusticidad del campo con comodidades que elevan la estancia: hospedaje con comidas incluidas, logística de transporte desde y hacia aeropuertos cercanos, y espacios de convivencia que permiten compartir historias y trofeos al final de cada jornada.

¿Cuánto cuesta ir a hacer cacería deportiva al Terranova Ranch?

La cacería deportiva en Terranova no es simplemente un tiro al blanco: es un viaje de varios días que exige destreza, planificación y paciencia. Los paquetes incluyen generalmente la estancia, alimentación y transporte interno dentro del rancho, así como guías que conocen a fondo la región y sus rutas de fauna.

Venado Bura : ofrece opciones desde gestión de trofeos hasta cacerías enfocadas en altas puntuaciones de cuernas, con escalas de precios según el tamaño y calidad del trofeo. Por ejemplo, trofeos con puntuaciones de entre 180 189 pulgadas comienzan alrededor de 6 mil 850 dólares , aumentando conforme la medida del animal.

: ofrece opciones desde gestión de trofeos hasta cacerías enfocadas en altas puntuaciones de cuernas, con escalas de precios según el tamaño y calidad del trofeo. Por ejemplo, trofeos con puntuaciones de entre 180 189 pulgadas comienzan alrededor de , aumentando conforme la medida del animal. Venado Coues : otra especie emblemática de Sonora, con tarifas de alrededor de 6 mil 500 dólares para paquetes completos de cacería.

: otra especie emblemática de Sonora, con tarifas de alrededor de para paquetes completos de cacería. Borrego Cimarrón: una de las cacerías más codiciadas por su desafío y rareza, con precios que pueden superar los 45 mil dólares según la puntuación del trofeo.

Precios Terranova Ranch Así luce la lista de precios para practicar la cacería deportiva en el sitio oficial de Terranova Ranch. (Juan Carlos Navarro)

Además de estas opciones tradicionales, Terranova ofrece actividades complementarias como cacería de palomas (dove hunt), pesca deportiva en presas cercanas o incluso observación de aves, dependiendo de la temporada y la demanda.