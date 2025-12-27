Flamencos rosas en el NAIM: ¿Dónde viven en México y por qué llegaron al Lago de Texcoco?

Flamencos Estas particulares aves sorprendieron a trabajadores del Parque Ecológico del Lago de Texcoco en los últimos días del año.

En los últimos días, la Ciudad de México presenció imágenes inéditas con la aparición de Flamencos rosas en la zona del Lago de Texcoco, lugar que alguna vez fue destinado para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que fue cancelado. Ahora, años más tarde, la población se sorprendió con la llegada de estas particulares aves que no suelen habitar naturalmente en la zona del Valle del México, lo que genera las incógnitas de cómo y por qué llegaron hasta ahí.

Flamencos llegan al Lago de Texcoco

Desde el viernes 26 de diciembre de este 2025, se reportó la presencia de Flamencos Rosas en esta área. De acuerdo con personas trabajadoras del Lago Ecológico, se tratan de dos aves adultas y una cría las que han sido vistas junto con algunas otras aves que suelen pasar ahí por el invierno.

🦩 En los últimos días de este año, trabajadores del Parque Ecológico Lago de Texcoco reportaron la presencia de una pequeña familia de flamencos rosados, conformada por dos adultos y una cría, conviviendo con miles de aves migratorias y residentes en los humedales del lago Nabor… pic.twitter.com/au3nm0pusY — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 27, 2025

El área donde ahora se localiza el Parque Ecológico fue, hasta la década anterior, el sitio proyectado para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, iniciativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y posteriormente cancelada. En 2022, el Lago de Texcoco fue declarado Área Natural Protegida, tras una consulta pública que rechazó la construcción aeroportuaria.

Desde entonces, la zona ha mostrado signos de recuperación ambiental, con el retorno paulatino de cuerpos de agua y la colonización de especies aves residentes y migratorias que utilizan el humedal como refugio y sitio de alimentación. En la temporada invernal, miles de aves, desde garzas hasta patos mexicanos, llegan a este espacio para pasar el periodo frío.

¿Dónde habitan normalmente los flamencos en México?

En México, la distribución natural del flamenco rosado se limita principalmente al norte de la Península de Yucatán, donde especies como las colonias de Ría Lagartos y Celestún albergan grandes concentraciones de estas aves en humedales costeros y lagunas salobres. Estas regiones han sido identificadas oficialmente como zonas de importancia para la conservación del flamenco, que forma parte de la biodiversidad emblemática del país.

Los flamencos requieren cuerpos de agua con características específicas y ricos en alimento como microalgas, crustáceos y pequeños organismos acuáticos que permiten el desarrollo de su característico plumaje rosado. Su presencia en zonas interiores como Texcoco es considerada poco común, aunque no completamente anómala.

¿Por qué hay Flamencos en el Lago de Texcoco?

Expertos en fauna han señalado que, aunque no forman parte de su rango habitual de distribución, los flamencos rosados pueden dispersarse ocasionalmente y explorar humedales fuera de su área típica de distribución cuando las condiciones ambientales son favorables. En el caso del Lago de Texcoco, la presencia de zonas de agua poco profundas y disponibilidad de alimento han convertido temporalmente este humedal en un lugar adecuado para estas aves.

Se espera que, dada la naturaleza no migratoria regular en esta región, los flamencos permanezcan sólo de forma temporal. Cuando las condiciones del agua y alimento cambien, es probable que regresen a zonas de mayor afinidad ecológica como las costas y humedales del sureste del país.