Resultados de la Lotería Nacional 27 de diciembre: Ganadores del sorteo Tris y Chispazo hoy

Lotería Nacional | sábado 27 de diciembre El último fin de semana de sorteos del año se realiza con los Tris y el Chispazo de este sábado 27 de diciembre.

Estamos cerrando el 2025 y miles de personas están esperando hacerlo con un dinero extra gracias a los sorteos de la Lotería Nacional. El último fin de semana de premios trae tres ganadores para el día de hoy, sábado 27 de diciembre. Revisa aquí los números ganadores del Tris, Chispazo y Tris extra

¿Cómo se juega al Tris de la Lotería Nacional?

Tris es un sorteo electrónico de resultados inmediatos que se celebra varias veces al día. Su mecánica es sencilla y se basa en la selección de números del 0 al 9.

El jugador elige cinco números, cada uno del 0 al 9.

La combinación puede repetirse (por ejemplo: 3-3-7-7-9).

En cada sorteo se extrae una serie ganadora de cinco dígitos, también del 0 al 9.

El premio mayor se obtiene al acertar los cinco números en el orden exacto. También existen premios menores por acertar 4, 3 o 2 cifras, dependiendo de la modalidad y del tipo de apuesta.El monto del premio varía según el sorteo y el número de aciertos.

Resultados del Tris del sábado 27 de diciembre

Los principales sorteos del Tris celebrados este sábado arrojaron las siguientes combinaciones ganadoras:

Tris Medio Día (Sorteo 35328): 67762

(Sorteo 35328): 67762 Tris de las Tres (Sorteo 35329): 62340

(Sorteo 35329): 62340 Tris Extra (Sorteo 35330): 08399

¿Cómo se juega el Chispazo de la Lotería Nacional?

Chispazo es un sorteo electrónico tipo lotería numérica, con combinaciones más amplias y premios acumulables.

El jugador selecciona 5 números distintos de un rango del 1 al 28.

En cada sorteo se extraen cinco números ganadores de ese mismo rango.

El orden de los números no importa.

Chispazo: Resultado del sorteo principal este sábado 27 de diciembre

En el sorteo Chispazo de las Tres (11729) celebrado este sábado, los números ganadores fueron:

Chispazo (11729): 11 – 18 – 19 – 21 – 22

Los participantes pueden verificar sus boletos con esta secuencia para saber si resultaron ganadores de alguno de los premios que otorga este sorteo en el sitio oficial de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional mantiene su calendario de sorteos electrónicos con múltiples oportunidades de ganar dinero en efectivo durante la jornada. Los sorteos del Tris se celebran varias veces al día mientras que el Chispazo ofrece combinaciones competitivas para los apostadores