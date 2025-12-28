¿Bad Bunny en el Zócalo de la CDMX? Información oficial de sus próximos conciertos

Bad Bunny El cantante ofreció ocho conciertos en CDMX (OCESA)

La posibilidad de ver a Bad Bunny en el Zócalo de la Ciudad de México es un sueño que tienen varios fans de Benito. Muchos de ellos no consiguieron boleto o por cuestiones económicas no lograron ver al cantante puertorriqueño en su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS en en la capital del país.

La expectativa de ver al intérprete de Ojitos Lindos en el corazón de la CDMX gratis creció con rapidez, alimentada por versiones que circularon en redes sociales y algunos espacios informativos.

¿Bad Bunny estará en el Zócalo?

Tras la última fecha en el Estadio GNP, el entusiasmo no disminuyó. Al contrario, se transformó en una petición colectiva para que Bad Bunny ofreciera un concierto gratis en el Zócalo capitalino.

La idea no parecía descabellada para muchos seguidores, considerando la respuesta del público y la capacidad del artista para convocar multitudes. En ese clima de expectativa surgieron versiones que aseguraban una presentación en la Plaza de la Constitución.

La información oficial desmiente cualquier concierto programado de Bad Bunny en el Zócalo de la Ciudad de México. La versión sobre esta presentación creció como una broma en algunos medios este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y fue replicada sin confirmación formal. No existe anuncio, fecha ni comunicado que respalde un show del cantante en ese espacio.

Lo que sí es auténtico es el deseo de los fans. La insistencia del público quedó clara tras ocho conciertos consecutivos, pero no habrá un noveno gratis en el Zócalo, por lo menos en 2025.

Bad Bunny concluyó una serie de ocho conciertos en la Ciudad de México que superó el medio millón de asistentes y dejó una derrama económica superior a los tres mil millones de pesos.

Entre los momentos más recordados destacó el reencuentro entre Bad Bunny y J Balvin.

Otras noches estuvieron marcadas por la presencia de Grupo Frontera, Natanael Cano y Julieta Venegas

Próximos conciertos confirmados de Bad Bunny

Después de su paso por México, Bad Bunny continuará su agenda internacional en Chile. Las fechas programadas se realizarán los días 9, 10 y 11 de enero, tras ser reprogramadas debido a su participación en el Super Bowl. Hasta ahora, estas presentaciones son las únicas confirmadas en su calendario inmediato.