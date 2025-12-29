A 12 años del accidente de esquí de Michael Schumacher este es su estado actual de salud

Goy 29 de diciembre se cumplen 12 años del terrible accidente que dejó a Michael Schumacher fue de la vida pública Especial

Hace más de una década, el mundo del deporte vivió uno de sus momentos más duros. El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher, considerado por muchos el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos, sufrió un grave accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses. Desde entonces, su vida cambió de manera profunda y permanente,

¿Cómo fue el accidente y qué le pasó a Michael Schumacher?

Schumacher, siete veces campeón mundial de F1, se golpeó la cabeza contra una roca durante una jornada de esquí con familiares. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia a un hospital y entró en un coma inducido, del que despertó meses después, pero con secuelas que lo han acompañado desde entonces. Su carrera, su vida pública e incluso gran parte de su vida privada quedaron en una devastadora pausa, tanto para él como para su familia y amigos más cercanos.

Desde aquel día, Michael no ha vuelto a aparecer públicamente. Su familia, liderada por su esposa Corinna, ha decidido protegerlo y mantener su estado de salud en estricta privacidad, como el propio piloto hubiera querido. La información disponible indica que Schumacher ya no puede hablar y que su principal forma de comunicación es a través de los ojos, con quienes lo conocen y cuidan.

Este modo de comunicarse, aunque limitado, muestra que la persona detrás del ícono del deporte sigue ahí, acompañada diariamente por su familia y un equipo médico. Tal como han compartido allegados, Michael permanece en un entorno tranquilo y adaptado, lejos del ruido mediático, donde recibe atención constante.

El aislamiento forzado de Michael Schumacher

El círculo de quienes pueden verlo es extremadamente pequeño. Aparte de Corinna y su familia directa, apenas algunos amigos de confianza han tenido acceso a Schumacher desde su accidente. Nombres como Jean Todt, exdirector de Ferrari y amigo cercano de Michael durante su etapa en la escudería, han sido mencionados como personas a quienes se les ha permitido visitarlo en ocasiones especiales.

A pesar del silencio, Todt ha dado algunas palabras cargadas de cariño: “Michael está aquí, no es el mismo de antes, pero está aquí, protegido por su familia”. Esa frase resume la mezcla de dolor, amor y aceptación que rodea su situación actual.

Corinna Schumacher ha sido el pilar de esta protección. Ha emprendido batallas legales para asegurar que los detalles de la salud de su esposo permanezcan privados, bajo la convicción de que esa discreción respeta la dignidad de Michael y su voluntad de vivir apartado del espectáculo mediático.

Aunque Schumacher ha desaparecido de la vida pública y sus hazañas en la pista han quedado únicamente como recuerdo, para millones de fanáticos, Schumacher sigue siendo una inspiración, no solo por sus récords en la Fórmula 1, sino por la forma en que su familia ha enfrentado esta larga prueba con discreción, cuidados y amor.