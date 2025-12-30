Muere Tatiana Schlossberg, periodista ambiental y nieta de John F. Kennedy / Especial

Tatiana Schlossberg, reconocida periodista especializada en temas ambientales y nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, murió a los 35 años luego de enfrentar una enfermedad oncológica poco común y de rápida evolución. La noticia fue confirmada por su familia a través de un mensaje público.

Una batalla contra la leucemia

Schlossberg había revelado meses atrás que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda con una mutación poco frecuente, detectada tras exámenes médicos posteriores al nacimiento de su segunda hija. A lo largo de su tratamiento se sometió a quimioterapia, trasplantes de médula ósea y ensayos clínicos.

Su experiencia personal con la enfermedad quedó plasmada en un ensayo publicado en The New Yorker, donde narró con honestidad los retos físicos y emocionales de enfrentar el cáncer.

Su trayectoria profesional y académica

Hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, Tatiana Schlossberg se formó en la Universidad de Yale y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Oxford. A lo largo de su carrera colaboró con medios de prestigio como The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, Vanity Fair y Bloomberg News.

Su trabajo periodístico se distinguió por abordar el impacto ambiental del consumo y el cambio climático desde una perspectiva accesible y crítica.

Un legado en el periodismo ambiental

Además de su labor en medios, Schlossberg fue autora del libro Inconspicuous Consumption, en el que analizó cómo las decisiones cotidianas influyen en el medio ambiente. La obra la consolidó como una de las voces jóvenes más influyentes en el periodismo ambiental contemporáneo.

La familia destacó su compromiso social, sensibilidad y vocación por generar conciencia, cualidades que marcaron su vida personal y profesional.