Nintendo demanda a tienda en Perú por vender peluches falsificados de Pokémon

Peluches de Pokémon no oficiales

La empresa japonesa de videojuegos Nintendo, conocida por sus estrictas políticas contra el plagio y la piratería, ganó una demanda contra una tienda ubicada en el Centro Histórico de Lima, Perú, por la importación y venta de peluches falsificados de Pokémon sin licencia oficial.

De acuerdo con la resolución, la infracción habría ameritado una multa de 202 mil 551 soles, equivalente a poco más de un millón de pesos mexicanos, esto por vulnerar los derechos de propiedad intelectual de la compañía japonesa.

La sanción fue establecida tras una denuncia presentada por Nintendo y determinada por la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En el documento se detalla que la tienda comercializaba productos de imitación y de dudosa calidad, los cuales habrían sido importados desde China.

Según Indecopi, durante una inspección autorizada se comprobó que la tienda había importado los peluches de personajes de la franquicia Pokémon sin el permiso correspondiente de Nintendo, entre ellos:

Charizard: 1,050 unidades

1,050 unidades Meowth : 900 unidades

900 unidades Snorlax: 720 unidades

Los productos quedaron bajo resguardo de las autoridades de el país y se informó que los peluches habrían sido adquiridos a un valor de entre 0.70 y 1.10 dólares por unidad, lo que evidenció un margen de ganancia significativo.

Para el cálculo de la multa, Indecopi consideró como agravante “el ánimo de lucro del infractor con fines de comercialización, sean directos o indirectos”, al tratarse de una venta sistemática de productos sin licencia.