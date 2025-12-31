Colores para recibir el Año Nuevo 2026: ¿Cuáles usar y cuáles evitar para atraer amor, salud y prosperidad?

Colores que debes usar este 31 de diciembre Especial

Estamos a nada de finalizar este año 2025 y los rituales y prácticas previas para recibir el año nuevo son las más populares de este día. Una de ellas tiene que ver con el color de la vestimenta que deberíamos portar para atraer la abundancia en todo sentido. Por supuesto, siempre con la mejor energía posible.

Según los principios del Feng Shui, la antigua disciplina china que busca armonizar nuestro entorno y potenciar las buenas vibras, la ropa juega un papel significativo en el cierre de año, pues existen colores que debemos evitar y otros que no pueden faltar en esta noche de gala.

La idea puede sonar simple —una elección cromática—, pero detrás hay una lógica que muchos creen puede influir en cómo empieza el año: cada color, según esta creencia ancestral, es un vehículo para atraer ciertos tipos de energía. Es por ello que nos dimos a la tarea de investigar y darles los mejores consejos para que su outfit sea el indicado para atraer salud, dinero y amor. Toma nota y empieza a buscar en el clóset.

Colores que sí debes usar en Año Nuevo

Si lo que quieres es prosperidad económica o estabilidad financiera, el Feng Shui tiene dos colores como grandes protagonistas para la noche del 31 de diciembre:

Dorado : Es considerado casi un imán para la riqueza y el éxito. Según los principios energéticos, simboliza abundancia, logro y apertura de oportunidades profesionales.

: Es considerado casi un imán para la riqueza y el éxito. Según los principios energéticos, simboliza abundancia, logro y apertura de oportunidades profesionales. Amarillo : Asociado con la tierra y la estabilidad, este tono representa crecimiento, madurez y prosperidad sostenida.

: Asociado con la tierra y la estabilidad, este tono representa crecimiento, madurez y prosperidad sostenida. Naranja suma creatividad y entusiasmo, ideal para quienes buscan nuevos comienzos o aventuras profesionales.

suma creatividad y entusiasmo, ideal para quienes buscan nuevos comienzos o aventuras profesionales. Rojo sigue siendo el clásico para atraer amor, energía y suerte en las relaciones.

sigue siendo el clásico para atraer amor, energía y suerte en las relaciones. Rosa vibra con la armonía emocional y la ternura, perfecto para fortalecer vínculos afectivos.

vibra con la armonía emocional y la ternura, perfecto para fortalecer vínculos afectivos. Verde y azul apelan a la salud, la calma y el bienestar emocional, aspectos que muchos desean cultivar en el próximo año.

La clave, en cualquier caso, no está en un solo color, sino en vestir uno que represente lo que realmente quieres atraer en 2026, ya sea amor, salud, éxito o equilibrio.

Colores que no debes usar en Año Nuevo

Colores a evitar (o usar con cuidado)

Así como hay tonos que potencian energía positiva, el Feng Shui sugiere que algunos colores pueden no ser los ideales para recibir el año:

Negro puede simbolizar cierre o bloqueo energético.

puede simbolizar cierre o bloqueo energético. Gris oscuro está asociado a indecisión y falta de claridad.

está asociado a indecisión y falta de claridad. Blanco puro, aunque representa pureza y nuevos comienzos en otras tradiciones, se advierte que usarlo en exceso puede sentirse como un “lienzo vacío” sin intención clara.

Lo interesante es que, más allá de las reglas, lo que realmente importa para muchos es la intención personal con la que eliges tu atuendo: vestirte como si realmente quisieras atraer lo que tu corazón anhela para el próximo año.

Y si te gusta añadir un toque extra, como combinaciones con accesorios o pequeños detalles en la decoración de la mesa o los regalos de Año Nuevo, puedes hacerlo pensando, sobre todo, en lo que deseas sembrar en 2026.