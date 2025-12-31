Momo Guzmán se despide de La Burrita Burrona y alista nuevo proyecto tras polémica con Turbulence

Momo Guzmán, creador e intérprete del popular personaje La Burrita Burrona, confirmó el retiro definitivo de la botarga que durante más de cuatro años se convirtió en un fenómeno del entretenimiento digital y de los escenarios en México. El anuncio se dio durante un show navideño en la Ciudad de México, donde el artista agradeció al público, pero evitó mencionar a su compañera artística Turbulence Queen, lo que avivó rumores de una separación profesional.

La situación generó especulación luego de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales y no volvieran a aparecer juntos públicamente. Hasta el momento, ninguno ha confirmado oficialmente un conflicto, aunque diversas versiones apuntan a desacuerdos relacionados con el proyecto y su futuro.

Nueva “mascotidrag” en camino

Tras despedirse de La Burrita Burrona, Momo Guzmán ya trabaja en un nuevo personaje, una “mascotidrag” que, de manera extraoficial, ha sido apodada por fans y medios como “La Perrita Perrona”. El creador ha compartido pistas visuales en redes sociales que sugieren una propuesta renovada, con una imagen distinta y una narrativa propia, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

Wendy Guevara confirma apoyo económico

En medio de la polémica, Wendy Guevara salió a aclarar su relación con Momo Guzmán y confirmó que le prestó dinero para impulsar su nuevo proyecto. La influencer reveló que Momo ya le había devuelto previamente un préstamo de 15 mil pesos, y que decidió ayudarlo nuevamente con la condición de resguardar los derechos del personaje hasta que el adeudo sea liquidado.

Wendy también desmintió versiones de un conflicto grave entre ellos y aseguró que su apoyo responde a una relación cordial y de respeto profesional.

Reacciones y expectativa del público

La despedida de La Burrita Burrona ha provocado división de opiniones entre seguidores, quienes lamentan el fin del personaje, pero también muestran curiosidad por el nuevo proyecto que prepara Momo Guzmán. En el medio del espectáculo drag, el caso ha reabierto el debate sobre derechos de autor, sociedades creativas y la propiedad de los personajes.

Por ahora, Momo Guzmán mantiene silencio sobre los detalles de su ruptura con Turbulence Queen, mientras continúa trabajando en su nueva propuesta, con la que busca redefinir su carrera y mantenerse vigente en la escena del entretenimiento mexicano.