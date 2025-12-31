Quién fue Margarita Maza Parada: el legado detrás del decreto que marcará 2026

Margarita Maza Parada Especial

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que declara al 2026 como “Año de Margarita Maza Parada”, con el objetivo de revalorar la vida, obra y legado de una mujer que ha sido históricamente relegada a un papel secundario pese a su papel fundamental en los años turbulentos del siglo XIX.

La declaratoria, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por el Congreso de la Unión, implica que en toda documentación oficial de la Federación se inscribirá la frase “2026, Año de Margarita Maza Parada” durante los 12 meses del año, con una invitación abierta a estados, municipios y demarcaciones para adherirse a esta conmemoración.

¿Quién fue Margarita Maza Parada?

Margarita Eustaquia Maza Parada nació en Oaxaca el 29 de marzo de 1826. Si bien gran parte de la memoria popular la recuerda como la esposa de Benito Juárez, su participación histórica fue mucho más compleja y significativa.

No solo fue compañera de vida del presidente, sino una presencia activa en momentos decisivos como la Reforma, la Intervención Francesa y la consolidación del Estado laico en México, ofreciendo apoyo diplomático, emocional y político en tiempos donde cada paso podía significar la diferencia entre el triunfo o el colapso de un proyecto republicano.

Historiadores actuales incluso la describen como una columna vertebral de la resistencia liberal, capaz de tender puentes, sostener redes de comunicación y mostrar una solidez emocional que fue indispensable para la causa republicana en un país desgarrado por conflictos internos y amenazas externas.

La declaratoria tiene también un trasfondo simbólico: reivindicar a mujeres que, por largo tiempo, han sido recordadas más por su vínculo familiar que por sus aportes propios. El gobierno lo ha planteado como un paso para reconocer la historia femenina mexicana con nombres propios, y Margarita Maza Parada es un ejemplo clave de ello.

Además, el decreto prevé que durante el año se implementen programas de actividades conmemorativas, educativas y culturales que ayuden a la sociedad a acercarse a la vida de Maza Parada y a reflexionar sobre las contribuciones de mujeres en la construcción de México.