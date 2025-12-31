Resultados Melate, Revancha y Revanchita 31 de diciembre 2025: números ganadores del sorteo 4155

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4155 se convirtió este miércoles 31 de diciembre de 2025 en uno de los eventos más esperados del año en la Lotería Nacional.

La razón de ese interés fue la atractiva bolsa acumulada que conmemora el fin de este año 2025 y la llegada del Año Nuevo 2026 con un monto bastante atractivo que alimentó la expectativa por conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4155?

La bolsa acumulada del Melate 4155 alcanzó los 597 millones de pesos, una cifra que lo colocó en el centro del interés público. El monto se construyó tras varias emisiones consecutivas sin un ganador absoluto, un patrón que históricamente impulsa la participación y consolida al Melate como uno de los sorteos más atractivos del país cuando se presentan acumulaciones de esta magnitud.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4155

La Lotería Nacional realizó la transmisión en vivo del sorteo a través de su canal institucional de YouTube.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4155?

El sorteo Melate 4155 se celebró en un horario extraordinario, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Melate mantiene una mecánica clara y directa. Cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y una adicional que define los premios secundarios.

Un mismo boleto participa de manera simultánea en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio a partir de una sola jugada y convierte al sorteo en un esquema de múltiples oportunidades con una sola apuesta.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4155?

Los resultados oficiales del Melate 4155 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar en segundos si existe algún acierto, una herramienta clave tras la conclusión del sorteo.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo del boleto de Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha añade un cargo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al participar en las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos.