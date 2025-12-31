Se revelan las profecías para 2026: un año de reinicio, cambios políticos y transformación mundial

Con la llegada del 2026, resurgen en redes sociales y medios de comunicación diversas profecías atribuidas a videntes reconocidas, como Baba Vanga y Mhoni Vidente, cuyas predicciones suelen causar expectativa, polémica y curiosidad. Aunque estas visiones carecen de respaldo científico, continúan captando la atención del público por los temas que abordan y su coincidencia con preocupaciones actuales.

Las predicciones atribuidas a Baba Vanga para 2026

Baba Vanga, mística búlgara fallecida en 1996, es conocida por una larga lista de profecías que con el paso del tiempo han sido reinterpretadas y difundidas por seguidores y medios internacionales. Para 2026, se le atribuyen varias visiones, aunque no existen registros originales que las confirmen de manera directa.

Entre las predicciones más difundidas se menciona un aumento de tensiones entre potencias mundiales, con la posibilidad de conflictos de gran escala. También se habla de desastres naturales, como terremotos y fenómenos climáticos extremos, que afectarían a distintas regiones del mundo.

Otra de las visiones más comentadas es el supuesto avance acelerado de la inteligencia artificial, el cual podría transformar industrias, pero también generar dilemas éticos y sociales. Asimismo, algunas interpretaciones apuntan a una posible inestabilidad económica global, con presión sobre los sistemas financieros.

Una de las predicciones más llamativas atribuidas a Baba Vanga es la posibilidad de un primer contacto con vida extraterrestre en 2026, idea que ha cobrado fuerza en redes sociales, aunque permanece en el terreno de la especulación.

Mhoni Vidente y su visión del 2026: el año del “cero”

Por su parte, Mhoni Vidente ha compartido de manera reciente sus predicciones para el 2026, enfocadas tanto en el plano personal como en el global. La astróloga asegura que será el “año del cero”, un periodo de reinicio total, cierre de ciclos y transformación profunda.

Según sus visiones, el próximo año traerá cambios importantes en la política internacional, incluyendo crisis de poder y eventos inesperados que podrían modificar el rumbo de varios países. Estas transformaciones, afirma, marcarán un nuevo orden mundial.

Los signos que dominarán el próximo año

En el ámbito astrológico, Mhoni Vidente señala que Acuario, Aries, Leo, Libra y Escorpión serán los signos con mayor fuerza durante 2026. Para ellos se anticipan oportunidades económicas, liderazgo y crecimiento personal, aunque acompañados de decisiones clave.

Rituales, deportes y cultura popular

Además de las predicciones globales, Mhoni Vidente también ha hablado sobre rituales para atraer abundancia y protección, como limpias energéticas, uso de velas y símbolos de prosperidad. Asimismo, ha hecho referencia a posibles acontecimientos en el Mundial de Futbol 2026, así como a figuras destacadas del entretenimiento.

Profecías que deben tomarse con cautela

Especialistas recuerdan que las predicciones de videntes como Baba Vanga y Mhoni Vidente se basan en interpretaciones simbólicas y creencias esotéricas, por lo que no cuentan con verificación científica. Aun así, forman parte del imaginario popular y del folclore contemporáneo que cada año despierta interés ante la llegada de un nuevo ciclo.