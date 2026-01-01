Qué ver en Año Nuevo: películas y series ideales para un maratón

Maratón de peliculas para ver en año nuevo

El inicio de un nuevo año es el pretexto perfecto para quedarse en casa, preparar botana y disfrutar de películas y series que acompañen la despedida de un ciclo y el arranque de otro. Ya sea en familia, en pareja o en plan maratón, estas opciones son ideales para recibir el Año Nuevo frente a la pantalla.

Clásicos y películas para comenzar el año con buena vibra

Entre las películas más populares para estas fechas destacan aquellas que mezclan comedia, nostalgia y reflexión. “Forrest Gump”, “La vida es bella” o “Julie & Julia” son opciones emotivas para arrancar el año con optimismo. Para quienes prefieren algo más ligero, comedias como “Mi pobre angelito” o “Bridget Jones” siguen siendo infaltables.

Si lo tuyo es la acción o la fantasía, sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos o el universo Marvel son perfectas para un maratón de madrugada.

Series para maratonear en Año Nuevo

Las plataformas de streaming ofrecen múltiples opciones para engancharse desde el primer día del año. “Dark”, “The Bear”, “Breaking Bad”, “Succession” o “La Casa del Dragón” son algunas de las series más elegidas para maratonear gracias a sus historias intensas y episodios adictivos.

También hay opciones más relajadas como “Friends”, “Modern Family” o “How I Met Your Mother”, ideales para ver sin presión y con risas aseguradas.

El último capítulo de Stranger Things: el adiós a una era

Uno de los momentos más esperados por los fans es el final de Stranger Things, serie que marcó a toda una generación desde su estreno en 2016. El último capítulo promete cerrar la historia de Hawkins con respuestas definitivas sobre el Upside Down y el destino de personajes como Eleven, Mike, Dustin y Max.

La despedida de la serie no solo representa el cierre de una trama llena de misterio y terror, sino también el fin de una etapa para millones de espectadores que crecieron junto a sus protagonistas. Por eso, muchos consideran ver —o volver a ver— Stranger Things en Año Nuevo como una forma simbólica de cerrar ciclos y comenzar uno nuevo.

Una tradición para comenzar el año

Ya sea con una película inspiradora, una serie intensa o el esperado final de Stranger Things, ver contenido en Año Nuevo se ha convertido en una tradición para muchos. La clave está en elegir historias que acompañen el momento y hagan del primer día del año una experiencia memorable.