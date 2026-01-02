Aeropuertos de CDMX y Acapulco operan con normalidad tras sismo de 6.5

La AFAC informó que solo se registraron afectaciones menores en instalaciones del AICM y del aeropuerto de Acapulco, sin impacto en vuelos.

Tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana del 2 de enero, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer que, luego de las revisiones correspondientes, se identificaron daños menores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, sin que estos representen riesgo para la operación aérea.

Daños menores en el AICM

De acuerdo con el reporte oficial, en la Terminal 2 del AICM se detectaron afectaciones superficiales, como la rotura de algunos vidrios y el desprendimiento de plafones. La AFAC aclaró que estos daños no comprometieron la seguridad de pasajeros, personal ni aeronaves, por lo que las actividades continuaron con normalidad.

Afectaciones leves en el aeropuerto de Acapulco

En el Aeropuerto Internacional de Acapulco, las inspecciones revelaron daños ligeros en distintas áreas de la terminal, además de la caída de un plafón en la Torre de Control. No se reportaron personas lesionadas y las operaciones aéreas se mantuvieron sin interrupciones.

Protocolos de seguridad y seguimiento

La AFAC indicó que, tras el movimiento telúrico, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y verificación, y se mantiene un monitoreo permanente en coordinación con las administraciones aeroportuarias para garantizar condiciones seguras en todas las instalaciones.