Resultados Melate, Revancha y Revanchita 2 de enero 2026: números ganadores del sorteo 4156

Sorteo Melate Revancha Revanchita Especial

Oficialmente, da inicio el primer sorteo Melate, Revancha y Revanchita del año. Este viernes regresa el tradicional sorteo para repartir cientos de pesos en premios. Hoy la bolsa acumulada es la más atractiva hasta el momento. De ahí que la expectación sea mucha y los participantes tengan toda la atención en este sorteo.

Sin más preámbulo te decimos toda la información que necesitas conocer para saber si fuiste uno de los afortunados ganadores...¡Que la suerte esté de su lado en este primer sorteo del año!

Números ganadores del sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4156 de este 2 de enero de 2026 Foto: Lotería Nacional

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4156?

La bolsa acumulada del Melate 4156 alcanzó los 606.7 millones de pesos, una cifra que lo colocó en el centro del interés público. El monto se construyó tras varias emisiones consecutivas sin un ganador absoluto, un patrón que históricamente impulsa la participación y consolida al Melate como uno de los sorteos más atractivos del país cuando se presentan acumulaciones de esta magnitud.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4156

La Lotería Nacional realizó la transmisión en vivo del sorteo a través de su canal institucional de YouTube.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4156?

El sorteo Melate 4156 se celebró en un horario extraordinario, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Melate mantiene una mecánica clara y directa. Cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y una adicional que define los premios secundarios.

Un mismo boleto participa de manera simultánea en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio a partir de una sola jugada y convierte al sorteo en un esquema de múltiples oportunidades con una sola apuesta.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4156?

Los resultados oficiales del Melate 4155 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar en segundos si existe algún acierto, una herramienta clave tras la conclusión del sorteo.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo del boleto de Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha añade un cargo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al participar en las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos.