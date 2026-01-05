Estos autos Mazda tienen un error al avisarte cuánta gasolina tienes: Profeco los llama a revisión

Profeco inspeccionará automóviles Mazda La Procuraduría Federal del Consumidor informa sobre el llamado a revisión de las unidades Mazda ante anomalías en el indicador de gasolina.

Una vez más, todo estará bajo control gracias a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual anunció que ha realizado un llamado a revisión de diversos productos de las empresas Makita, Harley-Davidson y Mazda Motor, al presentar riesgos anómalos en sus capacidades.

En México, la Profeco cumple la función de proteger los derechos del consumidor y la consumidora al generar la certeza en las relaciones comerciales.

Mediante la orientación, asesoría, conciliación y la aplicación de la ley a proveedores que incumplen, la Profeco vigila precios, publicidad y contratos para equilibrar la balanza entre empresas y personas consumidoras.

¿Cuáles son los modelos de autos Mazda que serán revisados por la Profeco?

De acuerdo con la Red de Alerta Rápida liberada por la Procuraduría Federal del Consumidor, la empresa Mazda Motor de México será sometida a revisión en los siguientes modelos:

CX70 2025.

CX90 2024 y 2025.

La cantidad total de las unidades que serán revisadas es de 5 937 automóviles, debido a que el software del módulo de control de la carrocería (BCM, por sus siglas en inglés) ocasiona que el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestre un nivel superior al contenido real en el tanque

La contramedida que la Profeco realizará en los mencionados modelos, es la inspección del vehículo y, en caso de ser necesario, se llevarán a cabo las actualizaciones de software sin costo alguno para las personas consumidoras.

¿Qué otras empresas y modelos están siendo revisados por la Profeco?

En el sumario de alertas y llamados a revisión compartido por la Profeco, destacan otras tres empresas que tendrán que someterse a inspección en algunos de sus modelos; estas empresas son Volkswagen, Makita y Harley-Davidson.

El riesgo en Makita tiene que ver con la manguera de salida del aceite, la cual puede doblarse, fisurarse o romperse con el uso continuo de la máquina debido a que su material no es lo suficientemente flexible.

Los modelos a inspeccionar son: DGP180Z y DGP180RT.

Mientras que Harley-Davidson presenta un riesgo enfocado a la abrazadera triple superior; ésta puede fracturarse bajo condiciones de carga extrema y se pretende la corrección sin costo alguno para las personas consumidoras en el modelo: Sportster S (RH1250S) 2025.

Por su parte, Volkswagen presenta el mayor número de vehículos a inspeccionar, con un total de 37 972 unidades de los siguientes modelos:

PASSAT 2012 a 2015.

PASSAT CC 2016 y 2017.

CRAFTER 2015 y 2016.

MULTIVAN 2015.

NBB 2012 a 2018.

TIGUAN 2015 a 2017.

TRANSPORTER 2015.

En este caso, se detectó la posibilidad de que —en caso de accidente— la bolsa de aire (airbag) marca TAKATA se active y la carcasa del generador de gas del airbag frontal en el lado del conductor pudiera desprender pequeños fragmentos.

Volkswagen ha atendido a la inspección de la Profeco y se contactará con los distribuidores autorizados para la inspección, así como informará a las personas propietarias de los vehículos involucrados por medio de correo postal.