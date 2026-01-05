¡Le puso a Shakira!: Fan persigue a Piqué con famosa canción de la colombiana Tras negarse a tomarse una foto con fans, Gerard Piqué es perseguido con una canción de Shakira de fondo (@3gerardpique y @marian_alcarazoficial)

Tras negarse a tomarse una foto con fans, ellas publican un video de Gerard Piqué siendo perseguido con una canción de Shakira de fondo, el cual se hizo viral.

A pesar de haberse separado hace casi cuatro años, fanáticos de Gerard Piqué y Shakira continúan recordando la relación de ambos y la prueba es un reciente video en el que al futbolista le ponen una canción de la colombiana supuestamente dedicada a él.

El video fue publicado por la usuaria Marian Alcaraz en TikTok bajo la descripción: “Esta va por ti Shakira”. En el video, la chica describe que decidió perseguir a Piqué en su carro porque este se negó tomarse una foto con ella y sus amigas.

En las imágenes, se puede observar a Gerard Piqué vestido de blanco, acompañado de un grupo de personas, cuando las chicas del video lo graban desde un vehículo para alcanzarlo y ponerle la canción de Shakira con Bizarrap, la cual se ha dicho fue escrita para él.

En el video, únicamente se observa cómo, a pesar de la canción, Gerard Piqué continúa caminando sin voltear a ver a las chicas, aunque sus acompañantes sí lo hacen y se les puede ver riendo.

Asimismo, en sus redes, Marian Alcaraz comparte que lo hizo para molestarlo después de que él le negara una foto que le pidieron dos veces.

Los hechos ocurrieron en Ceuta, en España, después de que este acudiera al partido de Ceuta contra Andorra en el Estadio Alfonso Murube.

Reacciones de los usuarios en redes sociales

El video cuenta actualmente con más de dos millones de vistas en TikTok y con 259 mil comentarios, además de haber sido compartido cerca de 38 mil veces, tanto solo en esa red social.

Mientras que algunos usuarios apoyan y celebran lo ocurrido con comentarios burlándose del video y de las reacciones de los involucrados, otros expresan su desacuerdo pues lo consideran una falta de respeto, alegando que no es obligatorio tomarse una foto con el futbolista.

Por su parte, la chica que compartió el video menciona que ella educadamente le pidió a Gerard Piqué que se tomara una foto con ella y con sus amigas, por lo que, al negárselo, decidió reaccionar de esa manera.