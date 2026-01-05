Mega Rosca de Reyes gratis en CDMX: fechas, horarios y sedes de los eventos

Festival de Roscas de Reyes y chocolate

En pleno inicio del año, la Ciudad de México se prepara para una de las celebraciones más emblemáticas del calendario popular: la mega Rosca de Reyes gratuita, un evento comunitario que convoca a miles de familias y visitantes en espacios públicos para compartir pan, chocolate y tradición.

Además de preservar la tradición mexicana y de comer algo rico, la mega Rosca de Reyes forma parte de las actividades organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura, con el objetivo declarado de fomentar la convivencia familiar, preservar las costumbres mexicanas y garantizar acceso libre a actividades culturales para todos los habitantes de la capital.

¿Qué significa la rosca de Reyes?

Más allá de ser un pan dulce adornado con frutas cristalizadas, la Rosca de Reyes tiene una profunda carga simbólica: su forma circular representa la unión y la eternidad, mientras que la figura escondida remite a la historia de los Reyes Magos y la protección al Niño Jesús. Compartirla con chocolate caliente y en comunidad revela cómo estas prácticas entrelazan historia, fe y sociabilidad en la vida cotidiana de los chilangos.

¿Cuándo y dónde se parte la mega Rosca?

El lunes 5 de enero a las 11:00 horas, la capital será escenario de la partida de una rosca monumental de 250 metros lineales, con capacidad para alrededor de 24 mil porciones, elaborada por panaderías afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (CANAINPA).

La cita principal será en el icónico Ángel de la Independencia, sobre Avenida Paseo de la Reforma, corazón de la ciudad y punto de encuentro urbano para eventos de gran magnitud. La entrada es totalmente gratuita y se trata de un evento para todas las edades.

Lo mejor de todo es que esta celebración no se limita a la rosca monumental. Las familias asistentes podrán:

Recibir lechitas gratis para acompañar su rebanada gracias a la colaboración de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).

Participar o asistir a la entrega de juguetes, con más de 15 mil unidades por parte de SEBIEN y 7 mil adicionales donados por la Cruz Roja Mexicana.

Acceder a servicios de salud comunitarios, como puntos de vacunación, con hasta 2 mil aplicaciones gratuitas.

Tomarse fotos con Melchor, Gaspar y Baltasar, que recorrerán el evento para el recuerdo de niñas, niños y familias.

Otros eventos de rosca de Reyes que no te puedes perder

Para que la tradición llegue a todos los rincones, la rosca de Reyes también se repartirá en 15 puntos alternos distribuidos en distintas alcaldías a lo largo de tres días: domingo 4, lunes 5 y martes 6 de enero. Entre los lugares confirmados se encuentran:

Foro Cultural Magdalena Contreras: domingo 4, 16:00 horas

domingo 4, 16:00 horas Deportivo Independencia, Tlalpan: domingo 4, 14:00 horas

domingo 4, 14:00 horas Parque de la Consolación, Coyoacán: lunes 5, 17:00 horas

lunes 5, 17:00 horas Bosque de Tláhuac: martes 6, 16:00 horas

martes 6, 16:00 horas Torres de Potrero, Álvaro Obregón: martes 6, 12:00 horas

En cada rebanada compartida este tipo de celebraciones —aunque ancladas en lo gastronómico— nos recuerdan que 2026 es un nuevo año lleno de oportunidades y un buen momento para pasar un rato familiar, preservando una de las tradiciones más populares en México.