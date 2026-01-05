¿Qué religión practicaban los Reyes Magos? No eran cristianos, judíos ni musulmanes

¿Qué religión practicaban los Reyes Magos? Conoce la historia de los Reyes Magos, los cuales estarán llegando a los hogares durante la noche del 5 de enero (Pixabay)

Este martes 6 de enero, miles de niños amanecerán con regalos en sus hogares traídos por los Reyes Magos, pero ¿conoces la historia de estos tres reyes? ¿O cuál era la religión que practicaban? Aquí te contamos lo que se sabe sobre ellos.

La información que se conoce hasta el momento de los Reyes Magos es poca, ya que, en la Biblia, fuente de donde principalmente surgen estos personajes, únicamente se les menciona brevemente sin especificar mucho sobre su origen o características.

En el Evangelio de Mateo, se les señala como “unos magos de Oriente”, los cuales se presentaron en Jerusalén ante el rey Herodes para preguntar sobre la ubicación de Jesús, pues le llevaban regalos por su nacimiento.

Durante estas escrituras, los únicos datos que se mencionan sobre ellos son que fueron guiados por una estrella en Oriente, que eran magos y que le llevaron a Jesús oro, incienso y mirra.

Fueron por estos regalos que tiempo después se deduciría que se trataban de tres magos, aunque esto sigue sin confirmarse.

En el texto griego de este evangelio, a estos hombres se los llama mágoi (magos en español), y de acuerdo con el historiador griego Heródoto, así se les llamaba a los sacerdotes persas dedicados a la astrología, la interpretación de los sueños y la hechicería.

Esta versión se ve reforzada ya que en el Evangelio de Mateo se menciona que estos magos siguieron la estrella de Oriente.

Por lo que, si se considera lo anterior, se podría decir que la religión de los Reyes Magos era el zoroastrismo, ya que en aquel tiempo esa la principal religión persa.

No obstante, existen otras fuentes que pueden ayudar a conocer más sobre la historia de los Reyes Magos.

¿Cuál es la historia de los Reyes Magos?

De acuerdo con la Revelación de los Magos, un antiguo manuscrito siríaco escrito entre los siglos II y III después del nacimiento de Cristo, el cual fue traducido al inglés en 2010 por Brent Landau, se menciona que los Reyes Magos provienen de una tierra llamada “Shir”.

Asimismo, se señala que son descendientes del patriarca bíblico Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Después de su viaje a Belén guiados por la estrella de Oriente, regresan a su ciudad y se dedican a evangelizar sobre Jesús.

Actualmente a los Reyes Magos se les conoce como tres individuos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, y durante la noche del 5 de enero se dedican a llevar regalos a los niños.