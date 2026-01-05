Resultados Lotería Nacional 4 de enero de 2026: números ganadores del sorteo 4157

El domingo 4 de enero de 2026, la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública realizaron el sorteo número 4157 del Melate, Revancha y Revanchita, con una bolsa total acumulada de 619.5 millones de pesos.

Aquí están las combinaciones que podrían cambiar tu 2026:

Resultados oficiales

Melate 4157: 13, 22, 31, 32, 42, 53 (Adicional: 48 )

(Adicional: ) Revancha 4157: 01, 11, 35, 40, 44, 47

Revanchita 4157: 08, 10, 27, 41, 47, 50

Si alguno de estos números coincide con tu boleto, podrías estar a un paso de disfrutar del gran premio.

¿Cómo revisar si mi boleto de lotería es ganador?

Antes de celebrar, sigue estos pasos sencillos:

Localiza tu número de sorteo

Busca en tu boleto el número 4157 que corresponde al sorteo del 4 de enero de 2026.

Compara tus combinaciones

Revisa si tus seis números coinciden con alguna de las listas ganadoras del Melate, Revancha o Revanchita. Incluye el número adicional si jugaste Melate.

Guarda tu boleto

Si resultaste ganador, cuida bien tu boleto físico o digital: es tu comprobante para cobrar el premio.

Cobra a tiempo

Tienes 60 días naturales para reclamar tu premio en cualquiera de las agencias autorizadas de la Lotería Nacional, ¡no se te pase el tiempo!

¿Cuándo serán los próximos sorteos?

La emoción no termina aquí. El Melate, Revancha y Revanchita se sortean tres veces por semana:

Miércoles

Viernes

Domingo

Todos arrancan cerca de las 21:00 horas, hora del centro de México.