“Tease: Verla Ensayar”: el cortometraje que celebra el cuerpo femenino en movimiento y la moda

"Tease: Verla ensayar" Especial

En medio de un circuito cultural que cada vez explora formas más íntimas de narrar la moda, “Tease: Verla Ensayar” se presenta como una obra que rompe con la pasarela y trae la moda al cine, a la danza y a la experiencia viva del cuerpo.

Este fashion film, parte de la tercera muestra del proyecto Acciones de Moda por Momoroom, fue concebido por la cineasta y coreógrafa Camila Arroyo para acompañar la nueva colección de lencería Tease de la diseñadora mexicana Sabrina Ol.

Moda que respira, danza que viste

Lejos de las luces brillantes de una pasarela tradicional, “Tease: Verla Ensayar” propone una experiencia más cercana, como si el espectador entrara a un estudio de ensayo, donde las bailarinas se mueven con naturalidad entre risas, descansos, miradas y pasos improvisados. Aquí, la lencería no es exhibida: se habita, se siente y se vive como parte de la piel misma.

En conversación con el equipo creativo, Sabrina Ol compartió que su trabajo siempre ha estado ligado a lo vivencial y autobiográfico. Para ella, las prendas —especialmente en una colección íntima como Tease— deben acompañar el cuerpo y permitir que cada mujer se reconozca y se sienta poderosa desde su propia mirada. Como dijo en una entrevista sobre su enfoque creativo:

“La moda no está aquí para dictar feminidad, sino para abrir un espacio donde cada mujer encuentre la suya.”

Este pensamiento resuena en cada cuadro del film: la cámara se posa en gestos espontáneos, en la amistad entre las protagonistas y en la serenidad de los movimientos que no buscan perfección, sino verdad.

Una directora que piensa el movimiento

Para Camila Arroyo, quien dirige y coreografía el film, la corporalidad es un lenguaje propio. Su trabajo —que ha sido reconocido en festivales internacionales— explora cómo el cuerpo puede contar historias sin necesidad de palabras. En torno al proyecto, Arroyo ha explicado que su intención fue hacer que la danza se sintiera orgánica, como el lenguaje natural del cuerpo:

“Buscábamos que la cámara fuera cómplice, no juez; que no mostrara perfección sino autenticidad.”

Este enfoque se traduce en una estética visual que acompaña y celebra la libertad del movimiento, más allá de la técnica o la figura, transformando cada escena en una coreografía íntima que hace palpable la conexión humana entre las mujeres en pantalla.

Más que moda: un diálogo entre arte y vida

La pieza se aleja de la moda comercial convencional y se acerca a lo que hoy muchas voces en la industria llaman una moda pensada como arte: un espacio donde la ropa y el cuerpo dialogan, donde la cámara no solo muestra diseños, sino experiencias, silencios y sensibilidad.

“Tease: Verla Ensayar no es solo la presentación de una colección,” ha dicho alguien del equipo de Momoroom, “es una invitación a ver la moda desde la pausa, el ensayo y la verdad de los cuerpos en movimiento.”

Este fashion film no sólo marca un hito en la carrera de Sabrina Ol y Camila Arroyo, sino que también confirma una tendencia creciente: la moda ya no se consume solo como producto, sino como experiencia emocional y narrativa cinematográfica.