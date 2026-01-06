Documental sobre Stranger Things 5: horario y fecha de estreno en México (@publicinelat)

El documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things presentará a los fans de la serie una mirada íntima al trabajo que conllevó grabar y preparar la última temporada de una de las producciones más impactantes del momento.

En este documental también se podrá ver al equipo de producción, actores, creadores y directores trabajando de manera conjunta para lograr la atmósfera de la historia que recientemente llegó a su final.

Martina Radwan es la directora del proyecto, el cual se describe como “una crónica exhaustiva”.

Sobre esta experiencia, Radwan señaló: “Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje”, destacando que estuvo inmersa durante un año junto al equipo de la serie.





Documental sobre Stranger Things 5: horario y fecha

El tráiler oficial muestra a Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, dirigiéndose con lágrimas al elenco y al equipo de producción.

El nuevo documental sobre el making of de Stranger Things, titulado The Making of Stranger Things 5, está agendado para estrenarse el próximo lunes 12 de enero.





Documental sobre Stranger Things 5: estreno en México y dónde ver

¿Estás listo o lista para descubrir cómo se hizo tu serie favorita?

One Last Adventure se transmitirá vía streaming a partir de las 2:00 de la mañana del 12 de enero, de acuerdo con el sitio web de la plataforma de Netflix.

La plataforma de streaming más grande del mundo sigue aprovechando el éxito de la serie más impactante, incluso después de su episodio de cierre.

Además, con el lanzamiento del documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things, la plataforma ofrece a los fans una experiencia exclusiva detrás de cámaras, mostrando el esfuerzo, la creatividad y la dedicación del equipo que hizo posible la temporada final.

Esto refuerza el vínculo con la audiencia y mantiene viva la emoción por la serie más popular del momento.