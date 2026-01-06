Francis y Reese, de ‘Malcolm el de en medio’ preparan firma de autógrafos en CDMX: Horario y lugar

Reese y Francis llegarán a la CDMX Especial

La nostalgia televisiva está a punto de tocar tierra azteca. Dos de las estrellas más entrañables actores de principios de los 2000, Justin Berfield y Erik Per Sullivan, conocidos por interpretar a Francis y Reese en Malcolm el de en medio, llegarán a México este 2026 para un evento muy especial que ha encendido la emoción entre fans de distintas generaciones.

Lo que alguna vez fue un salón de clases televisivo lleno de travesuras, lecciones de vida y risas compartidas, ahora se convierte en una oportunidad para que seguidores de Malcolm, el de en medio vuelvan a conectar con estos personajes que marcaron la infancia y adolescencia de muchos en un evento de firma de autógrafos.

Firma de autógrafos: fechas, sedes y precios

El esperado evento de firma de autógrafos se llevará a cabo en dos sedes principales:

Ciudad de México – 24 de enero de 2026

– 24 de enero de 2026 Guadalajara – 25 de enero de 2026

Los organizadores confirmaron que ambos días los actores estarán presentes en espacios culturales abiertos al público, listos para saludar a sus fans, tomar fotos y firmar recuerdos que han pasado de mano en mano por años.

Sobre los precios, se han marcado dos niveles de acceso:

El boleto General cuesta $299

cuesta El boleto Dorado tiene un precio de $999

Para muchos fans, Francis y Reese representan algo más que personajes de televisión. Son parte de relatos compartidos con amigos, hermanos o incluso con quienes crecieron viendo la serie en su hogar. La visita de Berfield y Per Sullivan no es solamente una firma de autógrafos: es una conexión emocional con una etapa vivida que muchos recuerdan con cariño.

Y es que Malcolm el de en medio no fue solo una comedia; fue una ventana a las dinámicas familiares, a los pequeños conflictos y también a la complicidad entre hermanos que, aunque disfuncional a veces, siempre estaba llena de momentos memorables.

Además de las firmas y fotografías, se espera que haya espacios interactivos y objetos icónicos para que los asistentes puedan sentir que, aunque sea por un instante, están dentro del universo de la serie.

Para quienes crecieron con las ocurrencias de Malcolm y su familia, esta firma de autógrafos es una oportunidad para rescatar esa chispa de risa y autenticidad que marcó una etapa. Para otros, es el puente perfecto para descubrir qué es lo que hizo de esta serie un clásico de la comedia familiar.