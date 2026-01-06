“¡Lárgate!” Así fue el pleito que retrasó vuelo con destino a Cancún El video muestra a pasajeros peleando, provocando un retraso de 40 minutos (@cronicadehoy)

Un vuelo con destino a Cancún sufrió un retraso de 40 minutos debido a que una pareja se altercó con tripulantes y pasajeros, mientras que autoridades intervinieron para bajarlos del avión.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos personas tuvieron que ser desalojadas de un avión de la aerolínea Viva debido a que se enfrentaron a gritos con otros pasajeros, mientras que a su vez discutían con la tripulación.

El altercado escaló hasta el punto en el que uno de los involucrados arrojó un líquido a los pasajeros, que, de acuerdo con diferentes testimonios, se trataba de una bebida caliente.

En las imágenes se muestra cómo elementos de la Secretaría de Marina le solicitan a la pareja que desciendan del avión. Mientras, otros pasajeros les comienzan a gritar para que se apresuren.

Con gritos como: “Ya bájate”, “lárgate”, “fuera”, “ya que se largue”, es con lo que intentan despedir a la pareja. No obstante, estos no quedan callados y también regresan los insultos, alterando más el ambiente.

Asimismo, a lo largo del video se muestra cómo una mujer le avienta una bebida a quien uno de los pasajeros señala como su hija, más adelante otro le avienta a esta mujer un objeto.

De acuerdo con diferentes reportes, al final la pareja salió del avión y después de más de 40 minutos pudo despegar para dirigirse a Cancún.

¿Por qué se retrasó el vuelo a Cancún?

Personas que abordaban el avión que se retrasó por más de 40 minutos debido a una disputa entre pasajeros, mencionan que la pelea inició cuando un tripulante de la aerolínea Viva tocó de manera accidental al perro que acompañaba a una pareja en las primeras filas.

Después de esto, la pareja se alteró, comenzó a gritarles a los empleados, por lo que otros pasajeros comenzaron a involucrarse, teniendo que intervenir la Secretaría de Marina, retrasando el vuelo, hasta que las personas involucradas descendieron del avión.