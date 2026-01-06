‘Los Simpson’ se despiden de uno de sus personajes más queridos de la serie

Los Simpson Homero recibe la noticia en su casa (FB Los Simpson)

La serie de Los Simpson volvió a demostrar que incluso después de décadas en pantalla aún puede sorprender a su audiencia. Durante el episodio titulado Seperance del programa animado se anunció la despedida definitiva de uno de sus personajes secundarios más reconocibles, presente en Springfield desde finales de los años noventa.

La noticia no se presentó de forma trágica, recurso habitual en otras salidas de la serie protagonizada por Homero y Marge Simpson. En esta ocasión, el adiós fue frontal y explícito.

¿Qué personaje de Los Simpson se despidió?

El propio personaje se presentó en la casa de la familia amarilla para comunicar que su tiempo había terminado. El argumento apeló a una transformación profunda del mundo que lo vio nacer.

La corporación a la que sirvió durante décadas decidió prescindir de esa figura porque las viejas estrategias de marketing dejaron de ser relevantes para las nuevas generaciones.

El personaje reaparece sin su vestimenta clásica. Su nombre es Duffman.

¿Quién es Duffman en Los Simpson?

Duffman es el entusiasta y musculoso embajador de la marca de cerveza Duff en la serie Los Simpson. Su diseño es una parodia directa de las mascotas corporativas de los años 90; luce un traje de “superhéroe” compuesto por mallas azules, una capa roja, gafas de sol oscuras y un cinturón utilitario cargado de latas de cerveza listas para ser distribuidas.

Desde su debut en 1997, sirvió como la cara pública de la cervecería de Springfield, apareciendo siempre con una energía explosiva en eventos deportivos, desfiles y tabernas para animar a las masas a consumir el producto de la compañía.

Duffman EL hombre de la cerveza dice adiós a la serie (FOX)

Personajes de Los Simpson retirados de la serie

La salida de Duffman se suma a otros momentos de de despedidas dentro de Los Simpson, como de Alice Glick, la histórica organista de la primera iglesia de Springfield; encías sangrantes Murphy; Maude Flanders, esposa de Ned; Fat Tony, el mafioso de la serie; la madre de Homero, entre otros.