Los X-Men llegan al MCU: Marvel libera teaser tráiler de Avengers Doomsday en alta definición

Primer avance de los X-Men en el MCU Tras décadas de espera, los mutantes que marcaron toda una generación se integran al Universo Cinematográfico de Marvel; avance de Avengers: Doomsday revela los primeros vistazos de Magneto, Profesor X y Cyclops.

Al inicio del siglo, los personajes marginados de Marvel, los mutantes, llegaron por vez primera a la pantalla grande bajo la dirección de Bryan Singer en la primera entrega de la saga X-Men en el año 2000, convirtiéndose en la película pionera que abriría un mundo de posibilidades para los héroes de cómics en la pantalla grande.

Tras el éxito rotundo de la primera película, que tuvo como centro al icónico Wolverine interpretado por Hugh Jackman —quien todavía sostiene las garras de adamantium—, las películas basadas en cómics de Marvel aprovecharon el camino pavimentado por los mutantes para traer al público entregas inolvidables como Spider-Man de Sam Raimi en el 2002 y Iron Man de Jon Favreau en el 2008, la cual marcaría el inicio de un viaje sin retorno.

Singer construyó un terreno difícil de replicar, pues los mutantes más emblemáticos de los cómics y series animadas fueron interpretados por actores y actrices de renombre que, hasta el día de hoy, es imposible no asociar con sus papeles de héroes marginados.

Apostando por la nostalgia de toda una generación que creció con la saga antes producida por FOX, Marvel ha decidido aprovechar sus derechos adquiridos e integrar a los X-Men, así como algunos de sus villanos, al rumbo actual de su universo cinematográfico.

Los rostros que hemos conocido desde el año 2000 vuelven una vez más para unirse a los Vengadores y los 4 Fantásticos en una batalla que pretende pasar a la historia.

Marvel Studios libera en alta definición el teaser trailer de los X-Men en Avengers: Doomsday

Durante la semana pasada, el tercer teaser trailer liberado en cines fue filtrado en redes sociales y levantó la emoción de todas las personas fanáticas de este universo al revelar los primeros vistazos de uno de los crossovers más esperados en casi tres décadas: los X-Men se unen al MCU.

A pesar de que el avance carecía de calidad tanto en audio como imagen, dio la vuelta al mundo, elevando las expectativas de sus seguidores y seguidoras que presenciaron, quizá por primera vez en la historia de los mutantes en el cine, una expansión de poder digna del personaje Scott Summers, alias Cyclops.

Sin embargo, este martes 6 de enero de 2026, Marvel Studios finalmente liberó el teaser trailer oficial de los X-Men en el MCU, por lo que sus fans podrán admirar —en alta definición— las primeras imágenes de Scott Summers, Charles Xavier y Erik Lehnsherr.

Teaser trailer 3 de Avengers: Doomsday, explicado

Después de la revelación del retorno de Steve Rogers al MCU, así como el primer vistazo de Thor rezando a Odín, la escala de tono oscuro en Avengers: Doomsday continúa aumentando con la entrega del tercer teaser tráiler, el cual presenta una Escuela Xavier para Jóvenes Súperdotados abandonada, hay polvo acumulado y ventanas completamente cubiertas, lo que ha creado la especulación de que el grupo X-Men se ha disuelto.

Los únicos personajes mutantes que aparecen en el avance son Patrick Stewart, repitiendo su papel como Charles Xavier (’Profesor X’), el cual está acompañado por su eterno rival y mejor amigo, Erik Lehnsherr (’Magneto’), interpretado por Ian McKellen; ambos comparten su icónico enfrentamiento de ajedrez, intercambiando miradas de respeto con un afectuoso apretón de manos.

Al fondo, la voz de Magneto transmite un mensaje sobre la muerte, afirmando que este hecho natural es “seguro” e inevitable para todas las personas; la reflexión está acompañada por una pregunta final: La pregunta no es ‘¿estás preparado para morir?’, la pregunta es: ‘¿quién serás cuando cierres los ojos?’

Una pausa oscura y, repentinamente, James Marsden retoma su sitio como el líder de los X-Men, finalmente utilizando su icónico traje de cinturón amarillo cruzado y liberando una ráfaga intensa de rayos ópticos al deshacerse de su visor.

El terreno que rodea a Scott Summers parece ser la Mansión Xavier en ruinas, según especulaciones en redes sociales, así como logran vislumbrarse los pies de un posible centinela.

Las teorías de fanáticos y fanáticas apuntan que, tras este primer avance de tono oscuro, los X-Men estarían enfrentando una situación trágica en la que gran parte del equipo mutante podría caer en batalla.