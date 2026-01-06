Resultados Melate Retro 6 de enero 2026: números ganadores del sorteo 1597

Resultados Melate Retro Este martes 6 de enero se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo 1597 de Melate Retro se celebra este martes 6 de enero, Día de Reyes. ofreciendo a miles de participantes la oportunidad de ganar un premio millonario con una mecánica sencilla. Aquí podrás consultar los números ganadores.

Bolsa acumulada del Melate Retro 1597

Para este sorteo, la bolsa mínima garantizada es de 5 millones de pesos, cantidad que puede aumentar para el próximo sorteo si no hay un ganador del premio mayor. Este acumulado se convierte en el principal atractivo para quienes buscan cambiar su vida con un solo boleto.

¿Cómo jugar Melate Retro?

Participar en Melate Retro es fácil y rápido. Cada jugador puede seleccionar entre 6 y 10 números dentro del rango del 1 al 39. Durante el sorteo se extraen 7 esferas aleatorias: las primeras seis son los números naturales, y la séptima es el número adicional, asignado automáticamente.

El objetivo es acertar la mayor cantidad de números posible. Premios menores requieren al menos un número natural más el adicional, mientras que los premios más altos dependen de los aciertos y del número de ganadores. Los primeros cuatro lugares tienen montos variables, y del quinto al séptimo, los premios son fijos.

El costo de la jugada sencilla con seis números naturales es de 10 pesos. Se puede aumentar la cantidad de números para mayores posibilidades o utilizar Melático Retro, dejando que la máquina elija los números al azar.

Transmisión en vivo: resultados de Melate Retro 1597

El sorteo se transmite en vivo por las redes oficiales de la Lotería Nacional, permitiendo a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números ganadores y conocer al instante si su boleto fue premiado.

¿A qué hora es el sorteo Melate Retro 1597?

El sorteo se realiza a las 21:00 horas, el horario habitual de la Lotería Nacional, momento en el que aumenta la expectativa de miles de jugadores pendientes de los resultados.

Dónde consultar los resultados del Melate Retro 1567

Los resultados oficiales se pueden verificar en el sitio web de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o en cualquier expendio autorizado, donde un agente puede ingresar el boleto a la terminal y confirmar si ha sido premiado.