¡Se aproxima el primer martes 13 del año! Esto es lo que tienes que evitar según la superstición.

Si eres de los que han oído que “en martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes”, y lo crees, pero no sabes de dónde viene esta superstición, estás en el lugar correcto.

Este dicho popular ha llegado de abuelos a nietos como una advertencia cultural en países de habla hispana como México, España, Argentina, Perú o Colombia.

Se considera que este día está cargado de “mala fortuna” por una mezcla de simbolismos y leyendas que se han entrelazado a lo largo del tiempo, combinando dos elementos clave:

El martes

La palabra “martes” viene de Marte, el dios romano de la guerra. En la antigüedad se creía que Marte simbolizaba conflicto, destrucción y sangre, energías que la gente asociaba con malas vibras y malos augurios.

El número 13

El trece ha sido tradicionalmente visto con desconfianza en muchas culturas. En la tradición cristiana, por ejemplo, se dice que en la Última Cena hubo trece comensales, siendo Judas, el traidor, el número 13.

También aparece en textos antiguos como número ligado a espíritus malignos o capítulos inquietantes, como el capítulo 13 del Apocalipsis.

Cuando juntas un día asociado a la guerra con un número “desbalanceado” según la numerología popular, obtienes una mezcla explosiva de intensa “mala suerte”.

Historia y leyendas del martes 13

La superstición del martes 13 no nació de la noche a la mañana. Hay varias historias que han alimentado su mito:

Caída de civilizaciones y eventos históricos en martes 13

Algunas versiones cuentan que grandes caídas o conflictos ocurrieron en días martes 13, como la caída de Constantinopla, lo que reforzó la idea de que esos días tenían algo “especialmente malo”.

Leyendas antiguas y simbolismos del martes 13

Más allá de guerras y batallas, el número 13 se ha conectado con otros relatos antiguos: hay tradiciones que dicen que la confusión de lenguas en la Torre de Babel ocurrió en un 13, o que ciertos capítulos de textos religiosos vinculaban esta cifra con temas oscuros.

¿Es solo una superstición o hay algo más?

Desde un punto de vista racional, no hay evidencia científica de que un martes 13 cause realmente mala suerte. Muchos estudios señalan que la idea de “mala fortuna” se debe más al condicionamiento cultural que a eventos verificables.

Además, hay palabras curiosas relacionadas con el miedo a estas fechas:

Triscaidecafobia : miedo irracional al número 13.

: miedo irracional al número 13. Trezidavomartiofobia: miedo específico al martes 13 (menos común, pero mencionado en algunos textos sobre superstición).

Y aunque muchos lo ven con humor, para otros puede influir emocionalmente y generar ansiedad o presión al tomar decisiones importantes.

¿Esta superstición existe en todo el mundo?

Curiosamente, no en todas partes del planeta el martes 13 está estigmatizado:

En los países de habla anglosajona como Estados Unidos o Reino Unido, suele temerse más al viernes 13 .

. En Italia, el número considerado desafortunado es el 17, por cómo se escribe en números romanos (XVII), que puede reorganizarse a un término latino relacionado con la muerte.

Esto nos recuerda que las supersticiones son construcciones culturales con raíces históricas, sociales y simbólicas que varían de región a región.