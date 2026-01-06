Sin temor al “niño dios”: inglés que criticó al pan mexicano… ¡vende roscas gentrificadas a 750 pesos en la CDMX!

Roscas de reyes en Green Rhino Precios en la panadería del británico Richard Hart (Crónica digital)

El dueño de la panadería Green Rhino, el británico Richard Hart, decidió entrarle a la venta de rosca de Reyes, uno de los rituales culinarios más compartidos en México, luego de decir que en el país “no existe la cultura del pan”.

En la colonia Roma Norte, el local recién llegado al mapa capitalino ofrece roscas mini con costos que alcanzan los 740 pesos, firmadas por el mismo panadero que provocó una lluvia de críticas en su contra por su comentario gastronómico.

¿Cuánto cuestan las roscas de Reyes en la panadería Green Rhino, del británico Richard Hart?

La propuesta de Green Rhino para el Día de Reyes se compone de tres versiones de tamaño reducido. La rosca rellena se vende en 740 pesos, la versión normal en 590, mientras que la más pequeña cuesta 95 pesos

Todas son roscas notablemente pequeñas en comparación con otras panaderías. Incluyen en su interior el tradicional niño dios acompañado de un rinoceronte verde.

Historial en México de Richard Hart, dueño de la panadería Green Rhino

Richard Hart, panadero británico con reconocimiento internacional, ofreció una disculpa pública tras la viralización de fragmentos de una entrevista grabada en abril del año pasado para el pódcast PopFoodie Radio. En esa conversación aseguró que en México no existe una cultura panadera, cuestionó la calidad de la harina nacional y calificó a los bolillos como “pan feo”. Sobre el pan dulce fue aún más severo al señalar que “ni es pan; es pastel”.

Ante la reacción, Hart difundió un comunicado en redes sociales donde reconoció su error. Aseguró haber leído los mensajes y escuchado la conversación generada en plataformas digitales. Ofreció una disculpa clara y asumió que sus declaraciones no reflejaron el respeto que dice sentir por el país. Subrayó que, como extranjero, olvidó actuar como invitado y se comprometió a aprender de la experiencia y corregir su postura. Hoy se aventuró con las Roscas de Reyes.