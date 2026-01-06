Tekashi 6ix9ine se entrega a la policía; el rapero celebra que estará en la misma prisión que Maduro (@6ix9ine)

Este martes 6 de enero, Tekashi 6ix9ine se entregó a la policía y fue arrestado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC), por lo que compartirá prisión con Nicolás Maduro.

El polémico rapero de origen mexicano se entregó a las autoridades estadounidenses y fue ingresado al centro de detención tras violaciones a su libertad supervisada, además de admitir que había agredido a un hombre y estar implicado en posesión de drogas.

Tekashi 6ix9ine celebra que estará en la misma prisión que Maduro

La reacción de Tekashi 6ix9ine generó polémica, pues el cantante celebró públicamente que compartiría espacio en la misma prisión con el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

El exmandatario de Venezuela, tuvo su primera audiencia el pasado lunes 5 de enero, tras ser acusado de narcotráfico y crimen organizado, tras ser capturado y extraditado junto a su esposa por el gobierno estadounidense.

Esta celebridad del mundo del hip hop ha estado envuelta en situaciones similares en otras ocasiones, especialmente cuando se trata de encuentros con la ley.

Tekashi 6ix9ine narró en un video difundido en redes sociales su emoción al entregarse a la policía de Nueva York y compartir prisión con Nicolás Maduro.

Además, habló sobre sus experiencias previas en la cárcel y momentos en los que aseguró haber compartido celda con otros presidentes, como el caso del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien calificó diciendo: “El presidente era como yo, es un tipo genial”, relató el rapero al recordar sus experiencias compartiendo celda con mandatarios acusados por autoridades estadounidenses.

El cantante también expresó su emoción por compartir el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York con Luigi Manguani, quien fue detenido y permanece en espera de juicio tras negársele la libertad bajo fianza.

“Hoy voy a conocer al presidente de Venezuela… Tengo esa suerte de estar encerrado solo con presidentes”, declaró el rapero.











