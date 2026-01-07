Buscan a Ingrid, acusada del fraude de tandas millonarias: así operaba

Buscan a Ingrid, acusada del fraude de tandas millonarias: asi operaba (@CorresponsalsMX)

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga a Ingrid Jasso, acusada de fraude millonario en Monterrey. De acuerdo con informes oficiales, esta mujer regiomontana se dedicaría a la organización de tandas, cuyo presunto fraude superaría los 20 millones de pesos.

La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación contra Ingrid Jasso, quien enfrenta denuncias individuales. El esquema de ahorro informal, mejor conocido como tandas, afectó a decenas de personas. ¿Cómo operaba? Aquí te contamos.





Modus Operandi de Ingrid Jasso, organizadora de tandas millonarias

Esta mujer, originaria de Monterrey, Nuevo León, construyó durante más de una década una reputación como organizadora confiable de tandas y gestora de préstamos personales.

Fue a través de redes sociales que se viralizó el caso del fraude, lo que alertó a las autoridades y derivó en una investigación formal por la Fiscalía del Estado.

Estas tandas de alto valor funcionaban como las tradicionales, una forma de ahorro del mexicano promedio, pero en este caso, la aportación periódica superaba en ocasiones los millones de pesos. Este dinero se entregaba a Ingrid, quien fungía como organizadora y quien, en teoría, debía entregar el monto acumulado tras una fecha previamente acordada. Cada integrante esperaba su número correspondiente, que representaba el dinero acumulado por todos los participantes.

De acuerdo con testimonios de las víctimas, entregaban cantidades que iban desde miles de pesos hasta casi 3 millones de pesos por persona. Algunas personas aseguran que participaron durante siete u ocho años en las tandas millonarias organizadas por Ingrid, sin que ocurriera ningún contratiempo, por lo que continuaron confiando en el esquema.

Sin embargo, la administración comenzó a tambalear cuando algunos integrantes dejaron de pagar o abandonaron la tanda ya iniciada.

Según los participantes, Ingrid intentó cubrir esos faltantes mediante nuevas tandas, creando así una cadena de deudas insostenibles, lo que culminó en el abandono de la organizadora, dejando sin el dinero correspondiente a decenas de personas.





El caos se hizo viral en redes sociales, donde los participantes denunciaron a Ingrid de Fraude.

El caso se volvió tendencia cuando presuntas víctimas publicaron capturas de pantalla de conversaciones con Ingrid Ornelas Jasso, quien declaró no poder liquidar la deuda por falta de ingresos.

Este hecho causó indignación y motivó que los afectados realizaran denuncias por fraude, las cuales derivaron en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado.

Ingrid ofrecía números de personas que le debían dinero, supuestamente brindándoles la oportunidad de recibir más dinero del que habían invertido.

Ale Montes, afectada, narró el modus operandi del que fue víctima:“Me decía: ‘Ahí tengo un cliente que me debe un préstamo de 30 mil, y entro a una tanda de 100 mil, se la voy a quitar; tú dame nada más lo del préstamo, los treinta, y te quedas con el número’.”

De acuerdo con los reportes y acusaciones en redes sociales, este esquema derivó en una deuda insostenible, por lo que decenas de personas no recibieron nada del monto ofrecido, pese a haber entregado puntualmente su número.

Otra técnica para generar confianza entre los participantes fue la adquisición de una camioneta nueva, que, según la administradora, sería garantía para responder a los afectados.

Sin embargo, el vehículo fue retenido por una financiera, ya que todavía estaba bajo un esquema de financiamiento vigente, lo que intensificó la reacción negativa en redes sociales.

¿Qué se sabe de Ingrid y qué ha dicho respecto al fraude del que es señalada?

En un video en vivo difundido por la propia Ingrid Jasso en redes sociales, la mujer señalada de un fraude millonario afirmó: “Siempre voy a dar la cara”,y respecto al objetivo del video, enfatizó: “Obligación no tengo, pero yo la voy a dar”.

Actualmente, la Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación en su contra.

Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la línea de investigación, donde se presume que Ingrid no habría actuado sola, por lo que se investiga la posible complicidad de su círculo cercano.

De acuerdo con El Horizonte, Ingrid Ornelas presuntamente utilizaba la plataforma Facebook para captar inversionistas que se integraran al sistema de ahorro conocido como tanda.