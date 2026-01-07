¿Cuándo inicia la Feria de León 2026? Cartelera y precios Conoce cuáles serán los precios para la Feria de León, así como su cartelera completa. (@FeriaDeLeon)

Foo Fighters, Zoé y Los Ángeles Azules se estarán presentando en la Feria de León 2026. Conoce la cartelera completa, así como sus precios. Además, en esta edición, dos días las entradas serán gratuitas y aquí te contamos qué días serán.

La Feria de León 2026 está próxima a iniciar y esta edición contará con dos días de ingreso gratuito en conmemoración de los 450 años de la ciudad.

Este año la Feria de León iniciará este viernes 9 de enero y durará hasta el 4 de febrero, con un total de 14 conciertos en las instalaciones del Recinto Ferial y Planetario de Explora.

Además, la Feria Estatal de León contará con el regreso de Disney a la ciudad con el show “Disney Celebra: Donde nacen los sueños”, creado para celebrar los 450 años de la ciudad.

El espectáculo tendrá 48 funciones en donde las familias podrán pasar el rato junto con Mickey, Minnie, Stitch, Moana, Elsa, Simba y más personajes.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en la Feria de León?

En la edición de la Feria Estatal de León de este año, se presentarán tanto reconocidos artistas internacionales como nacionales para todos los gustos musicales. Desde banda, pop rock y cumbias, esta es la cartelera completa de la Feria de León 2026:

Foo Fighters: 10 de enero

10 de enero Zoé: 4 de febrero

4 de febrero Tiësto : 30 de enero

: 30 de enero Los Ángeles Azules: 22 de enero

22 de enero La Arrolladora: 23 de enero

23 de enero Enjambre: 9 de enero

9 de enero La Trakalosa: 16 de enero

16 de enero Los Recoditos: 20 de enero

20 de enero Moenia: 31 de enero

31 de enero DLD: 17 de enero

17 de enero Pequeños Musical: 11 de enero

11 de enero Paty Cantú: 1 de febrero

1 de febrero Mau y Ricky: 1 de febrero

1 de febrero Banda Machos: 3 de febrero

3 de febrero Kinky: 24 de enero

La @FeriaDeLeon 2026 llega con un cartel espectacular que reúne a artistas nacionales e internacionales en la Velaria de la Feria. 🔥🎤



Prepárate para vivir cada concierto y disfrutar de la mejor feria familiar de México. 🦁#VivaLeón450 #YoQuieroALeón pic.twitter.com/JagtxpICWA — Turismo León (@turismo_leon) December 19, 2025

¿Cuánto cuestan los boletos para la Feria de León 2026?

De acuerdo con lo informado por la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el 85% del aforo a los conciertos será completamente gratuito, y el resto se realizará bajo acceso Línea Cero, que permitirá seleccionar los mejores asientos.

La Línea Cero, que es un sistema de prerregistro que permitirá a los asistentes obtener sus boletos con anticipación, ahí se seleccionará el concierto de interés, se activará la opción correspondiente y se generará la confirmación para completar el proceso en TicketOne.

Los precios de estos boletos varían según el artista, por lo que aquí te dejamos la lista completa:

Foo Fighters – Zoé: $3,786

$3,786 Tiësto – Ángeles Azules: $1,238

$1,238 La Arrolladora: $956

$956 Los Recoditos, Moenia, La Trakalosa, Enjambre, Pequeños Musical, Kinky, Banda Machos, Paty Cantú, Mau y Ricky: $615

$615 DLD: $369

¿Qué días los boletos para la Feria de León 2026 son gratis?

Como parte de las celebraciones por los 450 años de la ciudad, la Feria de León 2026 estará ofreciendo la entrada gratuita para los asistentes durante dos días.

El primer día de acceso gratis será el próximo viernes 9 de enero, día en que inicia la Feria Estatal de León.

Además, el martes 20 de enero, día en el que se celebra el aniversario de León, la entrada será igualmente completamente gratuita.