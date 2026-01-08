Diego Boneta comparte video inédito de Juan Gabriel El actor comparte el agradecimiento y el cariño que tuvo por el Divo de Juárez. (@Diego Boneta)

Diego Boneta compartió en su cuenta oficial de Instagram un video inédito en el que aparece junto a Juan Gabriel, como homenaje al cantante con motivo de lo que habría sido su cumpleaños número 76.

El material muestra momentos íntimos entre ambos dentro de un estudio de grabación, donde se les observa conversando, cantando y compartiendo risas en un ambiente cercano y afectuoso.

Diego Boneta rinde homenaje a Juan Gabriel en lo que sería su cumpleaños 76

En el clip, Juan Gabriel aparece guiando y animando a Boneta, dejando ver una relación que iba más allá de lo profesional, ya que el Divo de Juárez, además de ser asesor y amigo del actor y cantante, era su tío.

“Hoy todos te recordamos con mucho amor. Gracias por todas tus enseñanzas, tío Alberto”, se lee en el mensaje que acompaña el video publicado por Boneta en Instagram.

En las imágenes, el Divo de Juárez se muestra como mentor y figura cercana, transmitiendo consejos como musico a Boneta, quien escucha y comparte el momento desde un lugar de admiración y cariño.

El video muestra cómo el impacto de Juan Gabriel trasciende el tiempo a través de quienes compartieron con él procesos creativos y experiencias personales.

¿Quién es Diego Boneta? Parte del legado artístico de Juan Gabriel

Diego Boneta es un actor y cantante mexicano con trayectoria internacional, consolidado tras su interpretación de Luis Miguel en la serie biográfica producida por Netflix.

Desde entonces, ha alternado cine, televisión y música, desarrollando una carrera en expansión que lo posiciona como una de las figuras más visibles de su generación.

La relación con Juan Gabriel fue cercana y formativa. El Divo de Juárez fungió como mentor en una etapa clave de su desarrollo artístico, vínculo que Boneta ha descrito como personal y afectivo, y que hoy forma parte de su identidad creativa.