Nintendo anuncia Mario Tennis Fever: novedades, detalles y fecha de lanzamiento en México

Mario Tennis Fever El nuevo juego de Tenis de Mario trae múltiples novedades para superar la experiencia de los gamers.

Un clásico de los videojuegos está de regreso con Mario Tennis Fever ahora para Nintendo Switch 2. La consola más reciente de la compañía japonesa anunció este jueves 8 de enero el próximo juego de la franquicia de Mario Bros, siendo una nueva entrega deportiva de tenis con nuevos personajes, funciones, modos de juego y detalles para los amantes de esta saga. Te decimos todo lo que tienes que saber.

Nintendo anuncia Mario Tennis Fever

Este 8 de enero de 2026 Nintendo ha sorprendido a los fans con un extenso tráiler de introducción para Mario Tennis Fever, el próximo título deportivo de la saga que promete revolucionar el tenis con Mario y sus amigos. Este overview, de más de cinco minutos, revela detalles clave sobre mecánicas innovadoras, un elenco récord y múltiples modos de juego, todo exclusivo para la Nintendo Switch 2.

Detalles y novedades de Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever mantiene la esencia arcade de la serie con golpes liftados, cortados, globos y movimientos de pies espectaculares, pero introduce maniobras defensivas nuevas como deslizamientos para alcanzar bolas difíciles y devolverlas en ángulos imposibles. El corazón del juego es el sistema de Furor (Fever): durante los rallies, acumula tu medidor de Furor para desatar golpes Furor potentes, que se potencian con efectos especiales al equipar una de las 30 raquetas Furor únicas.

Algunas de ellas son:

Raqueta de Hielo : Congela partes de la cancha enemiga.

: Congela partes de la cancha enemiga. Raqueta Champiñón Pequeño : Encoje al rival.

: Encoje al rival. Raqueta Sombría : Crea un duplicado de tu personaje para desorientar.

: Crea un duplicado de tu personaje para desorientar. Raqueta Llama o Pokey: Invoca enemigos o acelera con Golden Dash.

El mayor elenco de la historia: 38 personajes jugables

El juego cuenta con 38 personajes, la cifra más alta en la saga, incluyendo clásicos como Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Bowser, Wario, Waluigi, Donkey Kong, Rosalina y Pauline, junto a novedades como Goomba, Nabbit, Planta Piraña, Dry Bones, Bowser Jr., Baby Mario, Baby Luigi y los debutantes Baby Wario y Baby Waluigi.

¿Cuándo estará disponible en Méxi o y cuánto costará?

Mario Tennis Fever llega el 12 de febrero de 2026 a un precio de $69.99 dólares en su versión digital (aproximadamente 1,259 pesos). Las reservas ya están abiertas en la My Nintendo Store y minoristas seleccionados