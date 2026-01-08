Vasos coleccionables NFL de Cinemex: precio, equipos y cómo conseguir el tuyo

Vasos NFL coleccionables A partir de este jueves 8 de enero, Cinemex dispondrá vasos especiales para fans de la NFL.

La popularidad de los vasos coleccionables y palomeras de edición especial en cines, principalmente presentados por franquicias como Cinépolis y Cinemex, se disparó durante el ciclo de películas de Marvel y DC, consolidándose como una práctica común para estrenos de fama global, tales como Demon Slayer o Cómo entrenar a tu dragón.

No obstante, Cinemex ha dado un paso más adelante al presentar este jueves 8 de enero una propuesta dirigida a los fanáticos y fanáticas de la NFL, pues ha lanzado una serie de vasos coleccionables del deporte estadounidense que estarán a la venta en la sección de dulcería.

Vasos coleccionables de la NFL: ¿De qué equipos serán y cuándo saldrán a la venta?

Los vasos especiales de la NFL anunciados por Cinemex, con motivo de los playoffs que iniciarán el sábado 10 de enero, estarán disponibles en la dulcería de todas las sucursales a partir de este jueves 8 de enero de 2026, los cuales llevarán la imagen de los siguientes seis equipos:

Jefes de Kansas City.

49rs de San Francisco.

Águilas de Filadelfia.

Acereros de Pittsburg.

Cuervos de Baltimore.

Vaqueros de Dallas.

Sin embargo, esta edición especial de vasos coleccionables no llevará únicamente la imagen promocional del equipo, sino que tienen el elemento peculiar de cambiar su color con el frío, perfectos para acompañar con una bebida helada la temporada de playoffs pronta a comenzar.

‘Combo Snickers Touchdown’: precio y cómo obtener tus vasos coleccionables NFL

De acuerdo con la publicación en las cuentas oficiales de Cinemex, los seis vasos coleccionables —metálicos y cuyo color cambia con la temperatura— no se venderán de forma individual, sino que estarán incluidos en un combo edición especial a la venta en la sección de dulcería.

Por otra parte, a pesar de que equipos como Halcones Marinos de Seattle, Empacadores de Green Bay, Jaguares de Knoxville, Buffalo Bills o Panteras de Carolina pasaron a los playoffs, entre otros, no hay vasos coleccionables con su imagen.

El combo lleva por nombre ‘Snickers Touchdown’, que incluirá palomitas clásicas grandes, dos vasos refrescos grandes, dos snickers extreme y tres vasos coleccionables de la NFL a la elección del cliente o clienta, por el costo de $360 pesos mexicanos.

Esta promoción de tiempo limitado está a la venta a partir de este jueves, ¡sí, hoy mismo! Por lo que si deseas disfrutar el inicio de los playoffs con un vaso coleccionable de tu equipo preferido, no pierdas la oportunidad de acudir a Cinemex por el tuyo.