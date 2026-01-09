Exatlón México, juego de la salvación: ¿Quién gana hoy, 9 de enero?

La tensión aumenta en Exatlón México, ya que este viernes 9 de enero se disputa el Juego de la Salvación, una de las pruebas más importantes de la semana, pues define qué equipo logra mantenerse a salvo y cuál deberá enfrentar el riesgo de eliminación en los próximos días.

Durante el episodio de esta noche, los atletas se medirán en un circuito de alta exigencia física y mental, donde la estrategia, la velocidad y la precisión serán clave para asegurar la victoria.

¿Qué está en juego?

El Juego de la Salvación otorga una ventaja crucial: el equipo ganador evita que uno de sus integrantes sea enviado al duelo de eliminación, mientras que el perdedor queda en una posición vulnerable rumbo al fin de semana.

En esta etapa del reality, cada punto es determinante, ya que las fuerzas comienzan a disminuir y los errores pesan más que nunca.

¿Quién llega como favorito?

De acuerdo con el desempeño reciente, uno de los equipos ha mostrado mayor regularidad en las últimas competencias, lo que lo coloca como favorito previo al duelo de esta noche. Sin embargo, en Exatlón México los resultados suelen cambiar en cuestión de segundos, por lo que nada está definido hasta que se dispute la prueba.

La rivalidad entre ambos equipos promete un enfrentamiento cerrado, con atletas dispuestos a dejarlo todo para asegurar la salvación.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México?

Canal: Azteca Uno

Azteca Uno Horario: 19:30 horas (tiempo del centro de México)

El resultado del Juego de la Salvación se conocerá durante la transmisión de hoy, cuando se defina qué equipo respira tranquilo y cuál queda en la cuerda floja rumbo a la eliminación.